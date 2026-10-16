Burdur'da yalnız yaşadığı barakada çıkan yangın 85 yaşındaki kadını öldürdü

Olayın ayrıntıları:

Olay, saat 16.00 sıralarında Burdur merkeze bağlı Çallıca köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Dudu Şimşek'in yalnız yaşadığı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Barakadan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale etti.

Müdahale ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yapılan arama kurtarma ve inceleme çalışmalarında, alevlerin arasında kalan Dudu Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki işlemlerin ardından Şimşek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme sürüyor:

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla jandarma ve ilgili birimler tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

BURDUR'DA 85 YAŞINDAKİ KADIN, YAŞADIĞI BARAKADA ÇIKAN YANGINDA ALEVLERİN ARASINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ.