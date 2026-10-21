Burhan Eşer: antalyaspor deplasmanında hedefimiz galibiyet serisini sürdürmek

burhan eşer'den antalyaspor maçı öncesi değerlendirme

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta mücadelesinde Bodrum Futbol Kulübü, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Burhan Eşer, sezonun ortalarına yaklaşılırken önceliklerinin bu maça odaklanmak olduğunu belirtti ve takımın aldığı üst üste galibiyetlerin devam ettirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

hazırlıklar ve son maçın değerlendirmesi:

Bodrum FK, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde idmanlarını sürdürüyor ve morallerin yüksek olduğu görüldü. Eşer, Bandırmaspor karşısındaki galibiyeti değerlendirirken maçın zorlu geçtiğini, ilk yarıda istenen baskının kurulamamasına rağmen ikinci yarıda yapılan hamlelerin işe yaradığını aktardı. Oyuna sonradan giren Ruben ve Loshaj'ın katkısı, geri düşüldükten sonra reaksiyon gösterilmesini sağladı; bu durumun takımın kalite ve doğru ilerleyişini gösterdiğini vurguladı.

rakip ve lig hedefi:

Eşer, Antalyaspor deplasmanının zor olacağını; rakibin geçen sezon Süper Lig'de forma giymiş birçok oyuncuyu kadrosunda bulundurduğunu ve son maçında İstanbul deplasmanından 2-0 galibiyetle döndüğünü hatırlattı. Ancak teknik direktör, "İyi bir takıma karşı oynayacağız ama biz de iyi bir takımız. Bu galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" sözleriyle takımın iddiasını ortaya koydu. Eşer, lig uzun bir maraton olduğu için takvimin maç maç değerlendirilmesi gerektiğini, galibiyet serisinin devam etmesi halinde üst sıralara daha yaklaşılacağını söyledi.