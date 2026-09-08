eskişehir kukla oyunu cluj-napoca'da çocuklarla buluştu

Eskişehir kukla topluluğu Romanya'da perde açtı:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Ben de Uçabilirim adlı kukla oyununu Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen 10. WonderPuck Street Festivalinde izleyiciyle buluşturdu. Oyun, Cluj-Napoca Sanat Müzesi (Art Museum) bahçesinde çocuklara yönelik olarak sahnelendi ve etkinliğe yoğun ilgi gösterildi.

Yağmur ve izleyici dayanışması:

Gösterinin yapıldığı akşam beklenmedik bir sağanak başladı. Buna rağmen izleyiciler, şemsiyelerini açarak ve müze avlusunun üstü kapalı bölümlerini kullanarak mekândan ayrılmadı; çocuklar ve aileleri oyunu ilgi ve beğeniyle izlemeye devam etti. Bu durum, gösterinin samimi atmosferini ve halkın açık hava etkinliklerine olan bağlılığını ortaya koydu.

Karşılıklı işbirliği ve ekip bilgileri:

Festival, Cluj-Napoca'da faaliyet gösteren ve organizasyonu üstlenen Puck Puppet Theater tarafından düzenleniyor. Eskişehir Şehir Tiyatroları, Puck Puppet Theater'ın davetiyle festivale katıldı; iki kurum arasında süregelen kültürel işbirliği son beş yıldır karşılıklı değişimlerle sürüyor ve önümüzdeki sezonlarda da devam etmesi planlanıyor. Berkay Akın tarafından yazılıp yönetilen oyunda, sevimli kuklalar eşliğinde eğlenceli bir anlatım sunuldu. Oyunda rol alan oyuncular arasında Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen ve Nagihan Orhan yer aldı.

Etkinlik, Eskişehir ile Cluj-Napoca arasındaki kardeş şehir bağlarını güçlendiren kültürel bir değişim örneği olarak değerlendirildi ve açık hava festivallerinin zorlu hava koşullarında bile nasıl kesintisiz bir izleyici deneyimi sağlayabildiğine dair somut bir örnek sundu.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARININ "BEN DE UÇABİLİRİM" ADLI KUKLA OYUNU, ROMANYA’NIN CLUJ-NAPOCA KENTİNDE DÜZENLENEN 10. WONDERPUCK STREET FESTİVALİNDE İZLEYİCİ İLE BULUŞTU.