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Burhaniye'de 'Bir Ses, Bir Dokunuş, Bir Hayat' için dayanışma konseri düzenleniyor

Burhaniye Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri, kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için 3 Kasım'da dayanışma konseri ve defile düzenliyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:03

GÜNCELLEME: 19 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Burhaniye'de 'Bir Ses, Bir Dokunuş, Bir Hayat' için dayanışma konseri düzenleniyor

Burhaniye'de dayanışma konseri düzenleniyor:

Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Mobil Sağlık Aracı Projesini hayata geçirmeyi hedefliyor. Projeye destek sağlamak ve toplumsal farkındalığı artırmak üzere 3 Kasım'da Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde bir dayanışma konseri ve defile düzenlenecek.

Projenin hedefleri:

Proje kapsamında yerinde kanser taramaları gerçekleştirilmesi, erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi ve sağlık bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimde güçlük çeken vatandaşlara ulaşılması planlanıyor; bu sayede erken müdahale ve koruyucu sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri, toplumun her kesiminin katkısının projenin başarısı için kritik olduğunu vurguluyor ve bireylerin destekleriyle daha fazla yaşamın etkilenebileceğini belirtiyor.

Etkinlik bilgileri ve çağrı:

Dayanışma konserinin adı "Bir Ses, Bir Dokunuş, Bir Hayat" olarak açıklandı. Etkinlik, 3 Kasım tarihinde Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek; konserin yanı sıra bir defile de programda yer alıyor. Organizasyon, katılım ve bağış yoluyla projeye destek çağrısı yapıyor.

Gönüllüler, konserin amacını toplumda farkındalık yaratmak ve Mobil Sağlık Aracı Projesi için kaynak sağlamak olarak özetliyor. Erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması için vatandaşlar etkinliğe katılmaya ve projeye destek vermeye davet ediliyor.

Sağlık ve Eğitim Gönüllülerinin açıklamasında, destekleri ve duyarlılıkları için şimdiden teşekkür edildi ve tüm vatandaşlar bu anlamlı dayanışmanın bir parçası olmaya çağrıldı.

KONSER VE DEFİLE AFİŞİ

KONSER VE DEFİLE AFİŞİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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