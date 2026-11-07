Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

Fenerbahçe son antrenmanını tamamladı
Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın oynayacağı Çorum FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenmanın içeriği:
Çalışma; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tempo yükseltildi. Antrenman, taktiksel uygulamalar ve bireysel düzeltmelerle sonlandırıldı.
Kafile hareketi:
Müsabaka hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, plan doğrultusunda bugün Çorum'a hareket edecek. Teknik heyet ve oyuncular, deplasmandaki randevuya odaklandı.
FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ÇORUM FK İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.
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