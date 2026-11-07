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Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'ndeki ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışmalarıyla hazırlığını tamamladı; kafile bugün Çorum'a gidecek.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

Fenerbahçe son antrenmanını tamamladı

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın oynayacağı Çorum FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tempo yükseltildi. Antrenman, taktiksel uygulamalar ve bireysel düzeltmelerle sonlandırıldı.

Kafile hareketi:

Müsabaka hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, plan doğrultusunda bugün Çorum'a hareket edecek. Teknik heyet ve oyuncular, deplasmandaki randevuya odaklandı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 11. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ÇORUM FK İLE OYNAYACAĞI MAÇIN...

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ÇORUM FK İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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