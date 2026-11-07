Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

Fenerbahçe son antrenmanını tamamladı

Sarı-lacivertli ekip, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın oynayacağı Çorum FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla tempo yükseltildi. Antrenman, taktiksel uygulamalar ve bireysel düzeltmelerle sonlandırıldı.

Kafile hareketi:

Müsabaka hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli kafile, plan doğrultusunda bugün Çorum'a hareket edecek. Teknik heyet ve oyuncular, deplasmandaki randevuya odaklandı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 11. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA ÇORUM FK İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.