Burhaniye'de zeytin hasadı yağmur molası verdi

Burhaniye ilçesinde bir ay önce başlayan zeytin hasadı, dört gündür devam eden yağmur nedeniyle aksıyor. Yağışlar toplama sürecini yavaşlatırken, fabrikaların bahçelerindeki bekleyen zeytin miktarı da azaldı.

Yağmurun hasada etkisi:

Üreticiler, yağmurlu günlerde hasada ara verdiklerini belirtiyor. Necat Kaynak, "Bu sene sonbahar yağışları iyi oldu. Buda zeytine çok faydalı oldu. Yağışlı günlerde de istirahat ettik" diye konuştu ve olumsuz hava koşullarının toplama takvimini etkilediğini ifade etti.

Hasat organizasyonu ve maliyetler:

Kenan Çoban, "Bu sene yağışlar iyi oldu. Zeytinler irileşti. Yağışlı havalarda zeytine gidemiyoruz" derken, Celal Pekcan hasat düzenleri hakkında bilgi verdi: "Hasada iyi başladık. 20 dolayında işçimiz var. 4 adette büyük makinemiz var. Makineler hasat maliyetini düşürüyor. Yağışlı havalarda istirahat ediyoruz".

Tesislerin uygulaması:

Zeytinyağı işletmesi sahibi Nevzat Savaş ise, "Yağmurlu havalarda zeytin gelmiyor. Biz de biriken zeytinleri işliyoruz." şeklinde konuştu. İşletmeler, sahadan gelen azalmanın olduğu dönemlerde stokta kalan zeytinleri işleterek üretimi sürdürüyor.

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