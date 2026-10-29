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Bursa cumhuriyet coşkusunu yağmurla birlikte kutladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim programı marşlı kortej, Heykel'de açıkhava sergisi ve Berkay konseriyle sürdü; binlerce Bursalı 103. yılı coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 23:42

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa cumhuriyet coşkusunu yağmurla birlikte kutladı

Bursa'da cumhuriyet bayramı coşkusu:

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim etkinlikleri, kentin merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Cumhuriyetin 103. yıl dönümü anısına düzenlenen programlarda ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar, marşlar eşliğinde birlik ve dayanışma mesajı verdi. Gün boyunca gerçekleştirilen sergi açılışı, kortej yürüyüşü ve akşam konseri, hem sembolik hem de halka açık kutlamalarla taçlandırıldı.

Sergi ve kortej yürüyüşü:

Heykel UNESCO Meydanı'nda açılan Bursa'nın Cumhuriyet Albümü Açıkhava Sergisi, kent tarihine ait fotoğraflarla vatandaşların dikkatini çekti. Açılışa Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda yurttaş katıldı; sergiyi gezenler karelerdeki tarihi anları tek tek inceledi. Serginin ardından başlayan yürüyüş, Tayyare Kültür Merkezi önünden başlayıp Bursa Millet Bahçesi'ne kadar devam etti. Yürüyüşe meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı; alandaki ritmi Büyükşehir Belediyesi Bandosu sağladı.

Yürüyüş sırasında şehir sokaklarına yayılan coşku, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma vurgusunu güçlendirdi. Başkan Vekili Biba, katılıma dikkat çekerek aradan geçen zamana rağmen aynı heyecanın sürdüğünü belirtti ve vatandaşların yağmura rağmen alana gelmesinin cumhuriyete verilen değeri gösterdiğini ifade etti.

Millet Bahçesi'nde konser ve yağmur altında birlik:

Yürüyüşün ardından kutlamalar Bursa Millet Bahçesi'nde devam etti. Yağmur ihtimaline karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan yağmurluklar, alandaki coşkuyu kesmedi; bayram marşları ve sloganlarla atmosfer canlı tutuldu. Başkan Vekili Şahin Biba, Cumhuriyetin kuruluş önderi ve kahramanları anarak birlik ve beraberlik mesajı verdi ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gecenin en renkli anı ise sahneye çıkan sevilen sanatçı Berkay ile yaşandı. Binlerce Bursalı, sanatçının repertuarına hep birlikte eşlik ederek 103. yıl kutlamalarını müzikle taçlandırdı. Konser, kırmızı beyaz bayraklarla ve coşkulu görüntülerle sona erdi; kent genelinde Cumhuriyetin kazanımlarına vurgu yapan bir ruh hali hakim oldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KORTEJDE MARŞLAR...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KORTEJDE MARŞLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜYEN BURSALILAR, SEVİLEN SANATÇI BERKAY’IN SAHNE ALDIĞI KONSERLE DE BAYRAM COŞKUSUNU HEP BİRLİKTE YAŞADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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