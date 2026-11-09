Bursa Uludağ Üniversitesi COP31'de dokuz projeyle yeşil dönüşümü dünyaya taşıyacak

Bursa Uludağ Üniversitesi COP31'de yeşil projelerini sergiliyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), küresel iklim krizine karşı geliştirdiği sürdürülebilir çözümleri uluslararası arenaya taşımaya hazırlanıyor. Üniversite, sanayiden turizme, eğitimden tarıma kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan dokuz yeşil dönüşüm projesi ile Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nde temsil edilecek.

katılım ve organizasyon:

BUÜ; Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, iklim elçileri, gönüllü gençleri, araştırmacıları ve akademisyenleriyle birlikte 15 Kasım 2026 tarihinde COP31 Antalya'da hazır bulunacak. Zirve kapsamındaki YÖK Pavilyonu'nda, Stand 9'da yer alan üniversite, geliştirdiği akademik ve pratik çözümleri ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşacak.

proje odakları:

Bu dokuz proje, üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonunu somutlaştırıyor. Odak alanları şunlar: Tarımsal Güneş Enerjisi, Döngüsel Ekonomi ve Dijitalleşme, Elektrikli Taşıt Bataryaları, Yeşil Beceriler ve Kariyerler, KOBİ’lerde ESG Okuryazarlığı, Sürdürülebilir Turizm, Topraklarda Mikroplastik, Kıyılarda Kirliliği Önleme ve Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri.

Projeler, akademik araştırma ile saha uygulamaları arasında köprü kurmayı ve sürdürülebilir teknoloji, eğitim ile yerel ekonomi alanlarında somut çözümler sunmayı hedefliyor. Bu yaklaşım paydaşlarla iş birliği imkânlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin zirveye katılımına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi; "Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, sadece akademik bilgi üretmekle kalmıyor; bu bilgiyi sanayiden tarıma, eğitimden çevre yönetimine kadar hayatın her alanına dokunan sürdürülebilir çözümlere dönüştürüyoruz. COP31 İklim Zirvesi’nde sergileyeceğimiz yeşil dönüşüm merkezli 9 projemiz, bilimsel birikimimizin ve gezegenimizin geleceğine olan güçlü sorumluluğumuzun somut birer göstergesidir. İklim elçilerimiz, araştırmacılarımız ve kıymetli akademisyenlerimizle birlikte geleceği inşa edecek bu adımları paylaşmaktan gurur duyuyor, yeşil dönüşüme katkı sunmak isteyen tüm paydaşlarımızı YÖK Pavilyonu’ndaki standımıza bekliyoruz."

Üniversitenin COP31'deki varlığı, bölgesel projelerin uluslararası platformlarda tanıtılması açısından önem taşıyor.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ), KÜRESEL İKLİM KRİZİNE KARŞI GELİŞTİRDİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLERİ ULUSLARARASI ARENAYA TAŞIMAYA HAZIRLANIYOR. SANAYİDEN TURİZME, EĞİTİMDEN TARIMA KADAR GENİŞ BİR YELPAZEYİ KAPSAYAN YEŞİL DÖNÜŞÜM ODAKLI 9 VİZYONER PROJE, ANTALYA’DA DÜZENLENECEK OLAN COP31 İKLİM ZİRVESİ’NDE DÜNYA SAHNESİNE ÇIKACAK.