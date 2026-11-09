Kepez'de 112 personeline üç gün süren afet ve müdahale eğitimi

eğitim programı:

Kepez Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, 3 gün süresince 112 Acil Çağrı Merkezi personeline kapsamlı eğitim verildi. Eğitimde afet farkındalığı, temel ilk yardım ve temel yangın eğitimi konuları işlendi. Katılımcılara afet ve acil durumlarda doğru davranış biçimleri, ilk müdahalenin önemi ile yangınlara karşı alınması gereken önlemler aktarıldı.

uygulamalı tatbikatlar:

Teorik oturumların ardından bilgi uygulamaya dönüştürülmesi amacıyla açık alanda tatbikatlar gerçekleştirildi. Haberli ve öğretici nitelikte yapılan yangın söndürme tatbikatında, yangın söndürme cihazlarının doğru kullanımı uygulamalı olarak gösterildi ve personel kontrollü söndürme çalışmaları yaptı. Program kapsamında ayrıca yangın tahliye ve deprem tahliye tatbikatları düzenlendi.

hedefler ve kazanımlar:

Tatbikatlarla, muhtemel afet ve acil durumlarda personelin hızlı, güvenli ve koordineli hareket etme becerisinin geliştirilmesi hedeflendi. Eğitimlerde ayrıca afet sonrasında güvenli alanlara ulaşmanın ve belirlenen toplanma alanlarının önemi vurgulandı; personelin tahliye sürecinde izlenecek yollar, güvenli toplanma ve koordinasyon konularında bilinçlenmesi sağlandı. Bu çalışmalar, kurum hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine ve halkın acil durumlarda daha etkin yönlendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

KEPEZ BELEDİYESİ, AFETLERE HAZIRLIK VE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİNE ÜÇ GÜN BOYUNCA AFET FARKINDALIK, TEMEL İLK YARDIM VE TEMEL YANGIN EĞİTİMİ VERDİ. EĞİTİMLER, UYGULAMALI TATBİKATLARLA TAMAMLANDI.