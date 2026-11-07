Kazlıçeşme'nin altı asırlık hafızası sanatla canlandı

Serginin açılışı ve kapsamı:

Zeytinburnu Belediyesi tarafından hazırlanan Kazlıçeşme’nin Altı Asırlık Hafızası sergisi, Kazlıçeşme Sanat salonunda düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Programa Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Küratörlüğünü Ömer Faruk Şerifoğlu'nun üstlendiği sergide, usta fotoğrafçılar ile ressamların eserleri aracılığıyla semtin çeşitlenen yaşamına dair görsel bir panorama sunuluyor.

Sergide fotoğrafları yer alan isimler arasında İzzet Keribar, Yıldız Çelik, Ali Öz, Gültekin Çizgen ve Mehmet Alpay; resimleriyle katkı verenler arasında ise Givanian, Süheyl Ünver, Muhsin Kut, Ümit Çamaş ve Levent Akçay bulunuyor. Tarihî yapılar, bölge efsaneleri, anekdotlar ve Kazlıçeşme ile anılan kişilerin öyküleri ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergi, 28 Şubat 2027'ye kadar, pazartesi günleri hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ziyarete açık.

Kazlıçeşme'nin belleği: geçmişten günümüze dönüşüm:

Başkan Ömer Arısoy, açılış konuşmasında Kazlıçeşme'nin İstanbul ve Türkiye tarihinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Arısoy, semtin fetih sonrası stratejik bir rol üstlendiğini, surların dışında ve deniz kenarında yer aldığı için geniş, düz ve sulak alanlara sahip olduğunu; adının ise kazların su içtiği bir pınarın üzerindeki çeşmeden geldiğini hatırlattı.

Arısoy'un aktardığına göre, Fatih Sultan Mehmed döneminde burası dericiliğin merkezi haline getirildi; zaman içinde tekstil, demir, ardından da ağır sanayi ve askeri tesisler kuruldu. Bu dönemlerde bölgeye Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen işçiler yerleşti ve burada ülkenin ilk gecekondu tecrübelerinden biri yaşandı. Sanayi ve ticaretin yoğunluğu beraberinde çevre ve yerleşim sorunlarını getirdi.

Arısoy, sanayi yapılanmasının kademeli olarak taşınması ve fabrika kapanmalarıyla bölgenin büyük bir sanayi mirasını planlı bir geleceğe devrettiğini söyledi. Bu dönüşüm sürecinde, tescilli eserlerin korunması ve yeni fonksiyonlarla yaşatılması önem taşıdı.

Kültür vadisi ve Kazlıçeşme Sanat'ın rolü:

Son çeyrek asra damgasını vuran Kültür Vadisi projesi, mimar Turgut Cansever ismiyle anılan planlamalar doğrultusunda bölgenin yeniden tasarlanmasını sağladı. Bu süreçte bazı yapılar yıkıldı, bazıları restore edilerek yeni işlevler kazandı; örneğin Fişekhane gibi alanlar farklı kullanımlara açıldı ve bölge genel olarak ihya edildi.

Kazlıçeşme Sanat binası da bu dönüşümün somut örneklerinden biri. Binanın yaşamına askeri hastane olarak başladığı; daha sonra yurt, askerlik şubesi, tanzim satış yeri ve 30 yıl süreyle Zeytinburnu belediye başkanlığı olarak sürdüğü, sonrasında restore edilerek kültür merkezine dönüştüğü ifade edildi. Yapının zemininde restorasyon sırasında ortaya çıkarılan geç Roma zemin mozaiği üzerine kurulan mozaik müzesi ile en üst katta yer alan sanat ihtisas kütüphanesi, binanın kültürel işlevini güçlendiriyor.

Arısoy, serginin Kazlıçeşme'nin altı asırlık tarihini belgelere ve sanatçıların bakışlarına dayanarak hatırlama olanağı sunduğunu; sergi vesilesiyle bölgede yaşamış ve Kazlıçeşme'yi yaşatmış bütün insanların yad edileceğini belirtti. Ziyaretçiler, hem eski yapıların ve üretim biçimlerinin görsel kayıtlarını hem de semtin insan ilişkilerine dair anıları bu sergide izleyebilecekler.

Kazlıçeşme’nin 600 Yıllık Hafızası bu sergide hayat buldu