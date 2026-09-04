Bursa yerel turizmle ekonomik dönüşümü masaya yatırıyor

zirve programı ve amaçları:

5. Bursa Turizm Zirvesi, 8-9 Eylül 2026 tarihlerinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek. BTSO ile TÜRSAB işbirliğinde gerçekleştirilen zirvenin teması "Yerel Turizm Kalkınması" olarak belirlendi. Etkinlik, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi ve sektör temsilcilerini bir araya getirerek Bursa'nın turizm potansiyelinin daha etkin kullanılmasını ve kent değerlerinin hem ulusal hem de uluslararası ölçekte tanıtılmasını hedefliyor.

Zirvenin amacı, Bursa'nın tarih, kültür, doğa, termal kaynaklar ve gastronomi gibi güçlü unsurlarını doğru stratejilerle ekonomik değere dönüştürmek; turizm hareketliliğini yılın tamamına yaymak ve yerelde yaratılan ekonomik etkinin paydaşlar arasında daha adil ve sürdürülebilir biçimde paylaşılmasını sağlamak. Organizasyon, BTSO ile TÜRSAB koordinasyonunda, ilgili kamu ve sivil toplum aktörlerinin katkılarıyla yürütülüyor.

gündem ve oturum başlıkları:

Zirve, 8 Eylül Salı günü açılış töreniyle başlayacak. Program kapsamında ilk gün "Yerel Turizm Kalkınması", "Yerel Yönetimler", "Avrupa’da Destinasyon Yönetimi" ve "Destinasyon Yönetimi" başlıklı oturumlar yer alacak. 9 Eylül Çarşamba günü ise "Yerel Kalkınma ile İlgili Bursa’da Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler", "Yerel Kalkınmada Sektör Görüşleri", "Destinasyon Pazarlaması", "Yerel Turizm Kalkınmasında Altyapının Önemi" ve "Yerel Kalkınmada Turizm İhtisas Görüşleri" konuları ele alınacak. İki günlük program, kapanış töreniyle sona erecek.

Oturum başlıkları, yerel yönetimlerin rolü, destinasyon yönetimi yaklaşımları, pazarlama stratejileri ve altyapı yatırımlarının turizme etkisi gibi uygulamaya dönük konuları ağırlıklandırıyor. Zirve, pratik iş birlikleri ve politika önerilerinin ortaya konmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor.

paydaşların mesajları ve beklentiler:

İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı, Bursa'nın çok güçlü turizm değerlerine sahip olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bursa, sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası, Uludağ’ı, termal kaynakları, gastronomi değerleri ve alternatif ulaşım imkanlarıyla turizmde mevcut durumundan çok daha yüksek bir potansiyeli barındırıyor. Önceliğimiz bu zenginliği doğru bir stratejiyle ekonomik değere dönüştürmek ve turizm hareketliliğini yılın tamamına yaymak. Bunun yolu da kamu, yerel yönetimler ve sektörümüzün güçlü bir iş birliği içinde hareket etmesinden geçiyor. Bursa Turizm Zirvesi, kentimizin turizm vizyonuna ortak akılla yön verebilmek adına çok değerli bir buluşma zemini oluşturuyor. Bu yıl ‘Yerel Turizm Kalkınması’ teması altında kentlerimizin kendi değerleri üzerinden nasıl sürdürülebilir bir kalkınma modeli geliştirebileceğini kapsamlı biçimde değerlendireceğiz. Zirvede ortaya çıkacak görüşlerin ve yeni iş birliği imkanlarının Bursa turizminin gelecek hedeflerine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Hasan Eker, TÜRSAB Başkan Yardımcısı ve BTSO Turizm Konseyi Başkanı, zirvenin paydaşları bir araya getirmesinin önemine dikkat çekti ve "Turizm artık yalnızca ziyaretçi sayısıyla değerlendirdiğimiz bir sektör değil; istihdamdan gastronomiye, ticaretten kültürel mirasın korunmasına kadar çok geniş bir alanda yerel kalkınmayı destekleyen stratejik bir güç" dedi. Eker, destinasyonların planlı ve bütüncül yönetilmesinin yerelde yaratılan ekonomik etkinin güçlenmesi için kritik olduğunu belirtti.

Zirve, yerel kalkınma ve destinasyon yönetiminden pazarlamaya ve altyapıya kadar sektörün geleceğini ilgilendiren başlıkları detaylı biçimde ele alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, turizm profesyonellerinin yanı sıra turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluş temsilcilerine açık olacak. Organizasyonun, Bursa'nın turizm hedeflerine yönelik yeni fikirler ve kalıcı iş birlikleri üretmesine katkı sağlaması bekleniyor.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) İLE TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN 5. BURSA TURİZM ZİRVESİ, 8-9 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE MERİNOS ATATÜRK KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK. "YEREL TURİZM KALKINMASI" TEMASIYLA DÜZENLENECEK ZİRVE, KAMU KURUMLARI, YEREL YÖNETİMLER, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, AKADEMİ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BURSA’DA BULUŞTURACAK.