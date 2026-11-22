Menteşe'ye kadınlara özel bir mekân:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde, Gülsen Çınar Kaytan ve Feray Çallı ortaklığında hizmete giren hamam, bölgenin ilk kadınlar hamamı olarak öne çıkıyor. Mekân, yalnızca kadınlara yönelik tasarımıyla hem kişisel bakım hem de sosyal buluşma imkânı sağlıyor.

sunulan hizmetler ve etkinlik alanı:

Hamam, klasik hamam uygulamalarının yanı sıra masaj hizmetleri sunuyor ve nişan, kız isteme ile gün toplantıları gibi özel organizasyonlara ev sahipliği yapacak şekilde düzenlendi. Alan, kadınların dinlenip sevdikleriyle bir araya gelebileceği bir ortam olarak kurgulandı.

hamam kültürü ve sosyal buluşma:

Mekan, geleneksel hamam kültürünü sosyal etkinliklerle birleştirerek bölgedeki kadınların buluşma noktası olmayı amaçlıyor. Tasarım ve hizmet seçkisi, hem bireysel bakım hem de toplu kutlamalar için uygun bir çatı sunuyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE KADINLARA ÖZEL HİZMET VERECEK İLK KADINLAR HAMAMI AÇILDI. HAMAM, MENTEŞE ORTAKÖY MAHALLESİ’NDE GÜLSEN ÇINAR KAYTAN VE FERAY ÇALLI ORTAKLIĞINDA HİZMET VERMEYE BAŞLADI.