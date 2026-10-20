Bursa'da gönül köprüsü: muhtarlarla her mahalleye eşit hizmet

Başkan vekili biba'nın konuşması:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi (AKKM)’nde düzenlenen törene katıldı. Programa AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve 17 ilçede görev yapan muhtarlar iştirak etti.

Muhtarlığın yerel demokrasideki yeri:

Biba konuşmasında muhtarlık müessesesinin Osmanlı dönemine dayanan köklü bir yapı olduğunu belirterek, muhtarların mahallelerin 'gözü, kulağı ve sesi' olduğunu vurguladı. Muhtarları sadece idari bir görevli olarak değil, mahallenin huzuru ve barışının güvencesi olarak tanımladı ve fedakârlıklarına teşekkür etti.

Ulaşılan hizmetler ve yol haritası:

Başkan Vekili, Büyükşehir olarak 17 ilçede muhtarlarla omuz omuza çalıştıklarını, talepleri yerinde alarak özellikle altyapı konularında kısa sürede çözümler ürettiklerini söyledi. Biba, 'elimizin değmediği, hizmetimizin gitmediği tek bir mahalle kalmaması' hedefiyle hizmet belediyeciliğini önceliklendirdiklerini ifade ederek taleplerin tamamının karşılanmasının amaçlandığını belirtti.

Konuşmada ayrıca muhtarların mahallelerin en doğru ihtiyaç tespitini yapan kişiler olduğu; hizmetlerin hakkaniyet, hız ve doğrulukla ulaşmasında muhtarların rolünün büyük olduğu tekrarlandı.

Birlik ve ortak sorumluluk vurgusu:

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da Bursa'ya hizmet etmenin ortak sorumluluk olduğunu hatırlatarak, 1060 mahalle muhtarıyla şehrin gelişimi için çalıştıklarını söyledi. Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer ise muhtarların vatandaşlara samimi ve nitelikli hizmet sunma çabalarının birlik ve beraberlik içinde süreceğini, afet ve kriz dönemlerinde de devletle iş birliği içinde çözümün parçası olmaya devam edeceklerini belirtti.

Program, muhtarlarla yerel yönetimler arasındaki iletişimin güçlendirilmesine ve hizmet dağılımında eşitlik ilkesi doğrultusunda atılacak adımların teyidiyle sona erdi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İL GENELİNDE GÖREV YAPAN MAHALLE MUHTARLARINA YÖNELİK MERİNOS ATATÜRK KÜLTÜR KONGRE MERKEZİ’NDE (AKKM) KUTLAMA TÖRENİ DÜZENLEDİ. PROGRAMA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN, AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ MUSTAFA YAVUZ, İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI, SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİ VE 17 İLÇEDE GÖREV YAPAN MUHTARLAR KATILDI.