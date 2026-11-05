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Marmaris’ten genç şefler uluslararası gastronomide kürsüye çıktı

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu aşçılık öğrencileri, 1. Uluslararası Gastronomi Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya ve üniversiteler arası şampiyonluk kazandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris’ten genç şefler uluslararası gastronomide kürsüye çıktı

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu’ndan uluslararası zafer

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu, 26-28 Ekim tarihlerinde düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi Şampiyonası ve Festivali'nde öne çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Etkinlikte okulun Aşçılık Programı öğrencileri, hem bireysel kategoride hem de üniversiteler arası takım yarışmasında jüri takdirini topladı.

yarışma performansı ve ödüller:

Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencileri Zilfigül Özkan, Mustafa Fidan, Esra Belge ve Zümra Sima Şahin, hazırladıkları özgün tabaklarla bireysel kategoride iki ayrı gümüş madalya elde etti. Bireysel sunumlar arasında balkabağı sosu yatağında bonfile ile tarhana soslu bezelye püresi yatağında levrek dikkat çekti. Ayrıca üniversiteler arası takım yarışmasında ekip, narenciye soslu somon ve coleslaw yatağında pişi hamurunda tempura soslu karides menüsüyle tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasını kaldırdı.

yenilikçi yaklaşım ve değerlendirme:

Festivalde MSKÜ'lü öğrencilerin başarısı, modern gastronomi tekniklerinin yerel lezzetlerle uyum içinde sunulmasının bir sonucu olarak değerlendirildi. Jüri üyeleri, sunumların özgünlüğü, tat dengesi ve teknik uygulamaların kalitesi konusunda olumlu notlar verdi. Okul yönetimi bu uluslararası başarıyı öğrencilerin yaratıcı yaklaşımı ve akademik kadronun desteğine bağladı.

Doç. Dr. Zehra Türk, elde edilen başarıdan dolayı genç şefleri ve akademik kadroyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Bu sonuçlar, Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu'nun hem eğitim kalitesi hem de öğrenci yeteneklerinin uluslararası platformlarda tanınması açısından önemli bir gösterge olarak yorumlanıyor.

MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU, 26-28 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENEN 1. ULUSLARARASI GASTRONOMİ...

MARMARİS TURİZM MESLEK YÜKSEKOKULU, 26-28 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENEN 1. ULUSLARARASI GASTRONOMİ ŞAMPİYONASI VE FESTİVALİ’NDE 2 GÜMÜŞ MADALYA KAZANARAK, ŞAMPİYONLUK KUPASINI KALDIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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