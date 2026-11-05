Dolar 50,0443 +0,04%
Euro 56,2803 +0,05%
Bist 11.448,97 -0,25%
Altın Gram 6.672,52 +1,82%
EUR/USD 1,1225 -0,09%
Brent Petrol 96,15 +1,62%
--°

Kara sevda belgeseli Zonguldak'ta madencilik ve futbolun kesişen öyküsü

TRT ödüllü Kara Sevda belgeseli 13 Kasım 18:00'de Zonguldak Belediye Sinema Salonu'nda ücretsiz gösterilecek; maden emekçileri ve Zonguldakspor'un öyküsü.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kara sevda belgeseli Zonguldak'ta madencilik ve futbolun kesişen öyküsü

Kara Sevda özel gösterimi:

Yönetmenliğini Mustafa Kağan İslamoğlu'nun yaptığı ve TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda en iyi belgesel film ödülünü kazanan Kara Sevda, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 18:00'de Zonguldak Belediye Sinema Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Gösterim, Zonguldakspor ve Karaelmas Gazeteciler Derneği destekleriyle düzenlenecek ve tüm halka ücretsiz olarak açık olacak.

Belgeselin odağı ve anlatıcıları:

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yapım, Zonguldak'ın kömür madenciliği mirası ile futbol kültürünün kesiştiği dönemi ele alıyor. Filmde maden işçilerinin emeği, dayanışması ve sahadaki mücadeleleri ön planda tutuluyor; halk arasında "İşçi Milli Takımı" olarak anılan Zonguldakspor'un hikâyesi Ekrem Murat Zaman, Ahmet Birdal ve Kaan Aydın anlatımlarıyla seyirciye aktarılıyor.

Belgesel ekibi arasında Mustafa Kağan İslamoğlu'nun yanı sıra Sude Naz Demirci, Irmak Buse Erünsal, Berkay Fikret Şık, Emirhan Duman, Serhat Kayacuk ve İsmet Mirza Aydın bulunuyor. Yapım, TRT'de elde ettiği birinciliğin yanı sıra Muğla Zeytin Çiçeği Film Festivali, Bingöl Film Festivali ve Amasya Film Festivali'nde de finale kaldı.

Gösterim sonrası program ve davet:

Özel gösterimin ardından Zonguldakspor'un tarihi ve kulübün toplumdaki yeri üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Organizasyon yetkilileri ve yönetmen Kağan İslamoğlu, belgeseli izlemek isteyen tüm halkı etkinliğe davet ettiklerini belirtti.

Yerel hafızayı, emek öykülerini ve spor kültürünü buluşturan Kara Sevda, hem bölgenin geçmişine ışık tutmayı hem de Zonguldakspor gibi toplumsal simgelerin önemini yeniden vurgulamayı amaçlıyor. İzleyiciler için girişin ücretsiz olması, etkinliğin geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

YÖNETMENLİĞİNİ MUSTAFA KAĞAN İSLAMOĞLU’NUN YAPTIĞI TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI’NDA EN...

YÖNETMENLİĞİNİ MUSTAFA KAĞAN İSLAMOĞLU’NUN YAPTIĞI TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI’NDA EN İYİ BELGESEL FİLM ÖDÜLÜ ALAN "KARA SEVDA" BELGESELİ, 13 KASIM CUMA SAAT 18:00'DA ZONGULDAK BELEDİYE SİNEMA SALONU'NDA İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincan'da bilim köprüsü: Ergün Kırlıkovalı valilikte
images

Sağlık ve sanat el ele: Burhaniye'de dayanışma konseri
images

Çermik’te sabah buluşmaları camiye katılımı artırmayı hedefliyor
images

Kutadgu Bilig’de erdemleri günümüze taşıyan iki ciltlik çalışma imza gününde tan...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Almanya kadrosunda Beşiktaşlı file bekçisi Alexander Nübel

Van ustalarından araç sahiplerine kışa hazırlık çağrısı

Efeler'de can dostlara modern yaşam: Sempati Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sempati Doğal Yaşam Alanı...

İncirliova’da yeni dönem: ilçenin ilk kadın karakol komutanı göreve başladı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam