Kara sevda belgeseli Zonguldak'ta madencilik ve futbolun kesişen öyküsü

Kara Sevda özel gösterimi:

Yönetmenliğini Mustafa Kağan İslamoğlu'nun yaptığı ve TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda en iyi belgesel film ödülünü kazanan Kara Sevda, 13 Kasım 2026 Cuma günü saat 18:00'de Zonguldak Belediye Sinema Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. Gösterim, Zonguldakspor ve Karaelmas Gazeteciler Derneği destekleriyle düzenlenecek ve tüm halka ücretsiz olarak açık olacak.

Belgeselin odağı ve anlatıcıları:

KBÜ Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yapım, Zonguldak'ın kömür madenciliği mirası ile futbol kültürünün kesiştiği dönemi ele alıyor. Filmde maden işçilerinin emeği, dayanışması ve sahadaki mücadeleleri ön planda tutuluyor; halk arasında "İşçi Milli Takımı" olarak anılan Zonguldakspor'un hikâyesi Ekrem Murat Zaman, Ahmet Birdal ve Kaan Aydın anlatımlarıyla seyirciye aktarılıyor.

Belgesel ekibi arasında Mustafa Kağan İslamoğlu'nun yanı sıra Sude Naz Demirci, Irmak Buse Erünsal, Berkay Fikret Şık, Emirhan Duman, Serhat Kayacuk ve İsmet Mirza Aydın bulunuyor. Yapım, TRT'de elde ettiği birinciliğin yanı sıra Muğla Zeytin Çiçeği Film Festivali, Bingöl Film Festivali ve Amasya Film Festivali'nde de finale kaldı.

Gösterim sonrası program ve davet:

Özel gösterimin ardından Zonguldakspor'un tarihi ve kulübün toplumdaki yeri üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Organizasyon yetkilileri ve yönetmen Kağan İslamoğlu, belgeseli izlemek isteyen tüm halkı etkinliğe davet ettiklerini belirtti.

Yerel hafızayı, emek öykülerini ve spor kültürünü buluşturan Kara Sevda, hem bölgenin geçmişine ışık tutmayı hem de Zonguldakspor gibi toplumsal simgelerin önemini yeniden vurgulamayı amaçlıyor. İzleyiciler için girişin ücretsiz olması, etkinliğin geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor.

YÖNETMENLİĞİNİ MUSTAFA KAĞAN İSLAMOĞLU’NUN YAPTIĞI TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI’NDA EN İYİ BELGESEL FİLM ÖDÜLÜ ALAN "KARA SEVDA" BELGESELİ, 13 KASIM CUMA SAAT 18:00'DA ZONGULDAK BELEDİYE SİNEMA SALONU'NDA İZLEYİCİYLE BULUŞUYOR.