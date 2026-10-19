Dolar 49,5478 +0,08%
Euro 55,5801 -0,13%
Bist 11.618,94 -0,88%
Altın Gram 6.697,76 +0,56%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 107,06 -2,55%
--°

Bursa'da rekolte tahmini: sofralık üretim öne çıkıyor

Bursa'da komisyondan alınan tahmine göre bu sezon zeytin rekoltesi yaklaşık 290 bin ton; 165 bin ton sofralık, 125 bin ton yağlık, 30 bin ton zeytinyağı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:23

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bursa'da rekolte tahmini: sofralık üretim öne çıkıyor

beklenen rekolte ve dağılım:

Bursa genelinde bu sezon için oluşturulan komisyonda yapılan tahminlere göre ilin toplam zeytin rekoltesi yaklaşık 290 bin ton olarak öngörülüyor. Bu miktarın 165 bin tonu yemeklik, yani sofralık zeytin olarak işlenecek; yaklaşık 125 bin tonu ise yağlık sınıfına ayrılacak. Ayrıca kent genelinde yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

bölgesel dağılım ve üretim eğilimleri:

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı, ziraat odaları, kooperatif temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığını, bu çerçevede rekolte tahminlerinin ortaya çıktığını aktardı. İl içinde üretim açısından öne çıkan ilçeler Orhangazi, Gemlik, Mudanya ve İznik olarak sıralanıyor. Barutçuoğlu, Gemlik markasıyla bilinen sofralık zeytinden yalnızca Gemlik için 65-70 bin ton rekolte beklendiğini, bunun 35 bin tonunun sofralık olarak değerlendirileceğini belirtti.

Yerel eğilimlere bakıldığında Osmangazi ilçesinde tarım alanlarının daralması nedeniyle üretimde düşüş olduğu, buna karşın Karacabey'de son yıllarda üretimin arttığı vurgulandı.

erken sıkım ve fiyat hareketleri:

Barutçuoğlu, bölgede fiilen ana hasat dönemi henüz başlamamış olsa da bazı yağ fabrikalarının erken hasat zeytinyağı üretimi için fiyat açıklamaya başladığını söyledi. Yeşil zeytinden erken hasat yağı üreten tesislerin kilogram başına 45-50 lira civarında fiyat verdiği, bazı bölgelerde bu rakamın 60 lirayı bulduğuna dikkat çekildi. Şu an için sahada daha çok vatandaşların tüketim amaçlı topladığı kırmalık zeytin hareketliliğinin bulunduğu ifade edildi.

BURSA GENELİNDE BU SEZON 290 BİN TON ZEYTİN REKOLTESİ BEKLENİRKEN, KENTTE 165 BİN TONLUK SOFRALIK...

BURSA GENELİNDE BU SEZON 290 BİN TON ZEYTİN REKOLTESİ BEKLENİRKEN, KENTTE 165 BİN TONLUK SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİNİN YANI SIRA YAKLAŞIK 30 BİN TON ZEYTİNYAĞI REKOLTESİNE ULAŞILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuytucak'ta narın izinde: 80 yaşındaki Yeter nine geleneği ayakta tutuyor
images

Toroslar'da ataların teknesi ve meşe külüyle saklanan pekmez geleneği
images

Gaziantepli halıcıların rotası Avrupa: dijital dönüşüm ve 2027 koleksiyonları
images

Samsun'da temel seviye hidrolik eğitimiyle sektör yetkinliği artırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yoğun sis kara yollarında görüşü 5 metreye kadar düşürdü

İki fidanla başladı, 300 hünnap ağacıyla emeklilik yıllarını doğayla doldurdu

Bolvadin'de gençler sabah namazında buluşuyor

muhtarlar yerel yönetimin temel taşlarını oluşturuyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor