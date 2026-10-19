Bursa'da rekolte tahmini: sofralık üretim öne çıkıyor

beklenen rekolte ve dağılım:

Bursa genelinde bu sezon için oluşturulan komisyonda yapılan tahminlere göre ilin toplam zeytin rekoltesi yaklaşık 290 bin ton olarak öngörülüyor. Bu miktarın 165 bin tonu yemeklik, yani sofralık zeytin olarak işlenecek; yaklaşık 125 bin tonu ise yağlık sınıfına ayrılacak. Ayrıca kent genelinde yaklaşık 30 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

bölgesel dağılım ve üretim eğilimleri:

Gemlik Ziraat Odası Başkanı Ercan Barutçuoğlu komisyonda Tarım ve Orman Bakanlığı, ziraat odaları, kooperatif temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığını, bu çerçevede rekolte tahminlerinin ortaya çıktığını aktardı. İl içinde üretim açısından öne çıkan ilçeler Orhangazi, Gemlik, Mudanya ve İznik olarak sıralanıyor. Barutçuoğlu, Gemlik markasıyla bilinen sofralık zeytinden yalnızca Gemlik için 65-70 bin ton rekolte beklendiğini, bunun 35 bin tonunun sofralık olarak değerlendirileceğini belirtti.

Yerel eğilimlere bakıldığında Osmangazi ilçesinde tarım alanlarının daralması nedeniyle üretimde düşüş olduğu, buna karşın Karacabey'de son yıllarda üretimin arttığı vurgulandı.

erken sıkım ve fiyat hareketleri:

Barutçuoğlu, bölgede fiilen ana hasat dönemi henüz başlamamış olsa da bazı yağ fabrikalarının erken hasat zeytinyağı üretimi için fiyat açıklamaya başladığını söyledi. Yeşil zeytinden erken hasat yağı üreten tesislerin kilogram başına 45-50 lira civarında fiyat verdiği, bazı bölgelerde bu rakamın 60 lirayı bulduğuna dikkat çekildi. Şu an için sahada daha çok vatandaşların tüketim amaçlı topladığı kırmalık zeytin hareketliliğinin bulunduğu ifade edildi.

BURSA GENELİNDE BU SEZON 290 BİN TON ZEYTİN REKOLTESİ BEKLENİRKEN, KENTTE 165 BİN TONLUK SOFRALIK ZEYTİN ÜRETİMİNİN YANI SIRA YAKLAŞIK 30 BİN TON ZEYTİNYAĞI REKOLTESİNE ULAŞILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR.