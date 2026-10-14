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Bursa'da saray tatları esnaf tenceresine indi: Bursa sulusu öne çıkıyor

Bursalı şef Bülent Barış'ın Bursa sulusu, dana eti, kestane, ceviz ve gün kurusuyla Osmanlı meyveli et geleneğini esnaf lokantasında yaşatıyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Bursa'da saray tatları esnaf tenceresine indi: Bursa sulusu öne çıkıyor

Bursa sulusu: saray mutfağından esnaf lokantasına

Bursa, Osmanlı saray mutfağının zengin mirasını kent mutfağına taşıyan yeni bir lezzetle gündemde. Bursa sulusu adıyla sunulan yemek, kentin coğrafi işaretli ürünleri ile Osmanlı dönemi meyveli et geleneğini bir araya getiriyor. Kentin gurme rotalarında kebap ve pideli köfteyle ünlenen mutfağı, bu kez tencerede harmanlanmış aromatik bir sulu yemekle genişliyor.

Nasıl hazırlanıyor:

Yemeğin temel malzemeleri arasında dana eti, bölgenin tescilli kestanesi, ceviz, badem ve Osmanlı mutfağından gelen lezzet vurgusu olarak gün kurusu kayısı yer alıyor. Ayrıca yemeğin pişirildiği su olarak Uludağ'ın doğasından süzülen Bursa'nın dağ suyu kullanılıyor. Şef Bülent Barış, önce kestane, badem, ceviz ve kuru kayısıyı tavada hafifçe sotelediklerini; ardından özel hazırlanmış dana etini ve Bursa suyunu ekleyip tepsiyi fırına verdiklerini anlatıyor. Pişirme süresi yaklaşık 20-25 dakika olarak uygulanıyor ve sonuçta meyvelerin tatlı aroması etle uyumlu, sulu bir lezzet ortaya çıkıyor.

Esnaf lokantasında yeni bir soluk:

Bursalı şef Bülent Barış, projeyi tanımlarken 'Bursa sulusu, kentin coğrafi işaretli ürünlerini bir araya getiren çok özel bir lezzet' diyor ve bu tarifi geleneksel esnaf lokantası konseptine uyarladıklarını vurguluyor. İddiası, kentin ziyaretçilerinin genellikle İskender ve pideli köfteye yönelmesi nedeniyle, yöreye özgü nitelikli bir sulu yemek ihtiyacını karşılamak üzerine kurulu.

Yemeğin kısa sürede gurme çevrelerde ve şehir dışından gelen gastronomiseverler arasında konuşulmaya başlaması, lokantanın akşam servisini açma kararını destekledi. Şef Barış, akşamları da açık tutarak misafirlerine Bursa'nın saray mirası tatlarını sunmak istediklerini belirtiyor. Bu yaklaşım, esnaf lokantası anlayışını sadece öğle saatleriyle sınırlayan geleneksel uygulamaları da sorgulatıyor.

Sonuç olarak, Bursa sulusu hem kent mutfağının tarihsel derinliğini hatırlatıyor hem de esnaf tenceresinde erişilebilir, aromatik bir saray lezzeti sunuyor. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçiler için klasik kebap alternatiflerinin dışında farklı ve bölgesel bir deneyim sunması bekleniyor.

BURSALI ÜNLÜ ŞEF BÜLENT BARIŞ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN &quot;BURSA SULUSU&quot;, KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ...

BURSALI ÜNLÜ ŞEF BÜLENT BARIŞ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN "BURSA SULUSU", KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ SİMGE ÜRÜNLERİ İLE OSMANLI SARAY MUTFAĞININ MEYVELİ ET YEMEĞİ GELENEĞİNİ AYNI TENCEREDE BULUŞTURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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