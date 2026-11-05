Bursa'da tarımsal ticaret büyüdü: tescil hacmi 9 ayda 61,9 milyar liraya çıktı

dokuz aylık tescil verileri:

Bursa Ticaret Borsası, 2026 yılının ilk dokuz ayında tescil işlem hacmini geçen yılın aynı dönemine göre güçlendirerek 61 milyar 890 milyon TL seviyesine taşıdı. Geçen yılın Ocak-Eylül dönemindeki 46 milyar 948 milyon TL tutarıyla karşılaştırıldığında bu artış %32 olarak kayda geçti.

Borsa yönetiminin değerlendirmesine göre bu sonuç, üyelerin ve tüccarların Borsa'ya duyduğu güvenin yanı sıra Bursa'nın tarım ve gıda ticaretindeki kapasitesinin bir yansıması olarak okunuyor.

üyeler ve sektör vurgusu:

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, dokuz aylık dönemde ulaşılan büyümenin üretici ve tüccarların katkısıyla gerçekleştiğini vurguladı. Zorlu ekonomik koşullara rağmen elde edilen bu artışın, üyelerin sisteme güveninin bir göstergesi olduğu belirtildi.

ürünlerde öne çıkanlar:

Borsa bünyesinde en çok işlem gören ürünler arasında liderliğini 13 milyar 78 milyon TL ile zeytin sürdürdü. Bunu 10 milyar 330 milyon TL ile yaş sebze-meyve, 8 milyar 752 milyon TL ile canlı hayvan (büyükbaş-küçükbaş), 7 milyar 270 milyon TL ile et (büyükbaş-küçükbaş-piliç) ve 2 milyar 862 milyon TL ile yumurta takip etti.

Bu dağılım, Bursa tarımının çeşitliliğini ve piyasa derinliğinin artışını gösteriyor; zeytinden hububata, hayvancılıktan sebze-meyveye uzanan geniş ürün yelpazesi Borsa için stratejik avantaj oluşturuyor.

borsa için anlamı:

Ürün çeşitliliğinin artması ve işlem hacmindeki büyüme, Borsa'nın alım-satım altyapısının güçlendiğine işaret ediyor. Bu durum, üreticilerin ürünlerini kayıtlı piyasalarda işlem görmesini sağlayarak katma değer yaratılmasına katkı sunuyor.

marmara ÜPAK'taki artış:

Borsa'nın kurucu ortakları arasında yer aldığı Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu (Marmara ÜPAK) tarafında da kayda değer yükseliş yaşandı. Bursa TB acente kaydındaki müşteri işlem hacmi, geçen yılın aynı dönemindeki 562 milyon 443 bin TL seviyesinden 2 milyar 394 milyon TL düzeyine çıkarak yaklaşık %326 artış gösterdi.

Ayrıca Bursa TB acentesi üzerinden işlem gerçekleştiren müşteri sayısı %114, aktif yatırımcı sayısı ise %120 oranında arttı.

sistemin rolü ve öncelikler:

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve lisanslı depoculuk uygulamalarının tarım ürünleri ticaretine şeffaflık ve istikrar kazandırdığı belirtiliyor. Bursa TB, acente kanalı üzerinden en çok mısır, buğday ve arpa işlemlerinin gerçekleştiğini açıkladı ve üreticinin emeğinin karşılığını alması ile tüccarın işini kolaylaştırmanın öncelikleri arasında olduğunu bildirdi.

Borsa, yılın geri kalanında da üyelerinin yanında olmaya devam edeceğini ve kayıtlı piyasa hacmini kalıcı şekilde büyütmeyi hedeflediğini duyurdu.

BURSA TİCARET BORSASI, 2026 YILININ İLK DOKUZ AYINDA TESCİL İŞLEM HACMİNİ GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 32 ARTIRARAK 61 MİLYAR 890 MİLYON TL’YE TAŞIDI. BORSA’NIN KURUCU ORTAKLARI ARASINDA YER ALDIĞI MARMARA ÜRÜN PİYASASI ARACI KURUMU’NDAKİ İŞLEM HACMİ İSE YÜZDE 326 ARTIŞLA 2 MİLYAR 394 MİLYON TL’Yİ AŞTI.