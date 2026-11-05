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Demiryollarına 99 yeni makineyle 350 milyon euroluk altyapı yatırımı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AAYB ile imzalanan 350 milyon euroluk anlaşmayla TCDD'ye 99 yeni nesil bakım makinesi kazandırılacağını açıkladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Berk Doğan

Demiryollarına 99 yeni makineyle 350 milyon euroluk altyapı yatırımı

350 milyon euroluk finansmanla bakımda dönüşüm

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yürütülen "TCDD Demiryolları Bakım Modernizasyonu Projesi" kapsamında Asya Altyapı Yatırım Bankası (AAYB) ile toplam 350 milyon euroluk bir finansman anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yatırımın demiryolu altyapısını daha güvenli, modern ve sürdürülebilir hale getireceğini vurguladı.

Proje, yalnızca yeni hat yapımını değil; mevcut hatların işletme kalitesinin ve bakım kapasitesinin yükseltilmesini hedefliyor. Bakanlık açıklamasında, yeni makinelerle bakım süreçlerinin hızlanacağı, emniyet standartlarının yükseleceği ve işletme maliyetlerinin uzun vadede daha verimli hale geleceği belirtildi.

99 makine ve hangi görevlerde kullanılacakları:

Proje kapsamında TCDD envanterine 99 adet yeni nesil bakım makinesi kazandırılacak. Uraloğlu, temin edilecek makinelerin dağılımını şu şekilde aktardı: 8 adet makas buraj makinesi, 11 adet sürekli çalışan 32 kazmalı buraj makinesi, 6 adet dinamik hat stabilizatörü, 7 adet balast regülatör makinesi, 1 adet ray frezeleme makinesi, 1 adet ray taşlama makinesi, 24 adet katener bakım otosu ve 41 adet poz otosu. Bu ekipmanlar hat, makas ve katener sistemlerinin bakım ve onarımında kullanılacak.

Yeni makinelerin devreye girmesiyle birlikte bakım sürelerinin kısalması, operasyonel verimliliğin artması ve demiryolu hatlarının güvenilirliğinin yükselmesi bekleniyor. Ayrıca makine filolarının yaş ortalamasının düşürülmesiyle kurumsal kapasitenin güçleneceği ifade edildi.

İhale ve teslimat takvimi:

Bakan Uraloğlu, makinelerin teminine yönelik ihale hazırlıklarının tamamlandığını ve ihale ilanlarının yayımlandığını söyledi. İhalelerin Aralık 2026 içinde gerçekleştirileceği, sözleşmelerin imzalanmasının ardından tüm makinelerin 48 ay içinde TCDD'ye teslim edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Yetkililer, ihale sürecinin şeffaf ve rekabetçi biçimde yürütüleceğini, teslimat ve uygulama aşamalarında denetim mekanizmalarının çalıştırılacağını kaydetti. Bu planlama, projenin zamanında ve hedeflenen kaliteyle uygulanması amacını taşıyor.

Uraloğlu açıklamasını, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde demiryollarının daha güçlü, güvenli ve rekabetçi hale getirilmesi hedefiyle tamamladı. Bakan, 350 milyon euroluk finansmanın bakım modernizasyonu açısından stratejik bir yatırım olduğunu belirterek, ülke genelinde demiryolu ulaşımının kesintisiz ve yüksek standartlarda sürdürülmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.

URALOĞLU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN &quot;TCDD DEMİRYOLLARI...

URALOĞLU, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI (TCDD) TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "TCDD DEMİRYOLLARI BAKIM MODERNİZASYONU PROJESİ" KAPSAMINDA ASYA ALTYAPI YATIRIM BANKASI (AAYB) İLE 350 MİLYON EUROLUK FİNANSMAN ANLAŞMASI İMZALANDIĞINI AÇIKLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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