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Muğla'da zeytincilere yönelik kasayla maliyet düşürme hamlesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçede 1.500 zeytin kasası dağıtarak hasat ve nakliyede kaliteyi koruyor ve üreticilerin maliyetini azaltıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muğla'da zeytincilere yönelik kasayla maliyet düşürme hamlesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi zeytincilere yönelik desteğini sürdürüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla başlattığı zeytin kasası desteklemesi projesini sürdürüyor. Uygulama ile hasattan nakliyeye kadar zeytinlerin uygun koşullarda korunması ve üreticilerin ekonomik yükünün azaltılması hedefleniyor.

dağıtım ve hedefler:

Belediye, Milas, Yatağan, Datça, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer ilçelerindeki kooperatiflere toplam 1.500 adet zeytin taşıma kasası teslim etti. Proje kapsamında Milas, Yatağan ve Datça ilçelerindeki kooperatiflere 900, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer'deki kooperatiflere ise 600 kasa verildi. Dağıtılan kasalarla toplama ve nakliye sırasında zeytinlerin zarar görmesinin önlenmesi, ürün kayıplarının azaltılması ve kalite korunması amaçlanıyor.

eğitim, teknik destek ve kalite kontrol:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Buket Kallem uygulamanın zeytinyağı kalite zincirinin ilk halkasını güçlendirdiğini belirtti. Kallem, çuvallama yöntemi ve bekletme nedeniyle yaşanan sorunları çözmek için kasaların dağıtımına karar verildiğini, bölgede eğitimler verdiklerini ve sıkım sürecine teknik destek sağlamaya devam ettiklerini ifade etti. Çıkan ürünlerin analizlerinin Büyükşehir Belediyesine ait Gıda Analiz Laboratuvarında yapıldığını ve ardından paketlemeye geçildiğini aktardı.

Belediye yetkilileri, kasaların kullanımının hasat sonrası kalite kaybını düşüreceğini ve üretimin daha verimli hale gelmesine katkı sağlayacağını vurguluyor. Başvuru üzerine destek sağlanan kooperatiflerle uygulamanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise önceliklerinin toprağı işleyen ve üreten üreticiler olduğunu belirterek, artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünü hafifletecek projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini açıkladı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEKLERİYLE ÜRETİCİLERİN MALİYETİ DÜŞÜYOR

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR’İN DESTEKLERİYLE ÜRETİCİLERİN MALİYETİ DÜŞÜYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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