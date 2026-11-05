Şanlıurfa'da 40 dekarlık ŞATEM ile akıllı tarım sahada gösterilecek

projenin kapsamı ve kurulum detayları:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, tarımda modern teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırmak ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Akıllı Tarım Eğitim Merkezi (ŞATEM) projesini hayata geçiriyor. Proje, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edildi.

Merkezde 40 dekarlık alana yer altı damlama sulama sistemi kuruldu. Ayrıca gübreli sulama altyapısı ile sulama işlemlerinin uzaktan yönetilmesini sağlayan otomasyon sistemi tamamlandı.

sulama yönetimi ve teknolojik özellikler:

Kurulan otomasyon sistemi sayesinde sulama, cep telefonlarına yüklenen bir uygulama üzerinden uzaktan kontrol edilebilecek; sistem aynı zamanda otomasyon panosundan manuel olarak da yönetilebiliyor. Uygulama alanında yer alan 11 ayrı vana birbirinden bağımsız çalışabiliyor; böylece farklı ürünlerin su ihtiyacına göre sulama zamanı ve süresi ayrı ayrı belirlenebilecek.

Projenin hedefi, sulamada gereksiz su kullanımını engellemek ve suyu bitkinin gerçek ihtiyacına göre kullanmak. Bu yaklaşım hem su tasarrufu hem de bitki sağlığı açısından daha hassas bir yönetim sunuyor.

uygulamalı üretim planı ve eğitim çalışmaları:

ŞATEM, akıllı tarım teknolojilerinin tanıtılmasının yanı sıra bölgede yetiştirilen ürünlerin bu sistemlerle uygulamalı üretimini de sağlayacak. Planlanan ekim takvimi şu şekilde:

• Alanın 7 dekarında Nisan 2026'da tıbbi ve aromatik bitkilerin fide dikimi gerçekleştirildi.

• Alanın 9 dekarında Aralık 2026'da buğday ekimi yapılması planlanıyor.

• Kalan 24 dekarlık bölümde ise Nisan 2027'de pamuk ekimi ve ata tohumlarından elde edilen fidelerin dikimi yapılacak.

Bu çalışmalarla yer altı damlama sulama, gübreli sulama ve otomasyon sistemlerinin farklı ürünlerdeki pratik kullanımı sahada gösterilecek ve çiftçilere uygulamalı örnekler sunulacak.

beklenen etkiler ve yaygınlaştırma:

ŞATEM'de verilecek eğitim ve saha uygulamaları, çiftçilere, öğrencilere, tarım sektörü temsilcilerine ve ilgili kurumlara yönelik olarak planlandı. Projenin öncelikli amaçları arasında su ve gübre kullanımında verimliliğin artırılması, iş gücü ve üretim maliyetlerinin azaltılması ve su kaynaklarının korunmasına katkı sağlanması bulunuyor.

Merkezin, Şanlıurfa'nın tarımsal üretim potansiyelini modern teknolojilerle buluşturarak yenilikçi üretim yöntemlerinin bölge genelinde yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor. Uygulamalı saha gösterimleri ve eğitimlerle teknolojinin benimsenmesi hızlandırılmaya çalışılacak, bu sayede daha sürdürülebilir üretim modelleri teşvik edilecek.

ŞANLIURFA’DA AKILLI TARIM EĞİTİM MERKEZİ HAYATA GEÇİYOR