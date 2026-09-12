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Göztepe'de savunma uyarısı: kolay gol fırsatları devam ediyor

Stanimir Stoilov, Corendon Alanyaspor ile 2-2 biten maç sonrası takımın mücadeleci olduğunu ancak savunmada kolay gol verme sorununu vurguladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 23:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Göztepe'de savunma uyarısı: kolay gol fırsatları devam ediyor

Göztepe'de savunma uyarısı: kolay gol fırsatları devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stanimir Stoilov, takımının sahada gösterdiği mücadeleyi takdir ederken savunmadaki tekrarlayan problemler üzerinde durdu.

maçın özeti:

Göztepe deplasmanda iki gol bularak rakip karşısında skor üretmeyi başardı; buna rağmen yenilen iki gol galibiyete engel oldu. Stoilov, deplasmanda gol atmanın önemine işaret ederken, maç genelinde takımın mücadeleci bir görüntü çizdiğini belirtti.

stanimir stoilov'un değerlendirmesi:

Teknik direktör Stanimir Stoilov sözlerine, "Maç olarak baktığımızda Alanya karşısında takım olarak iyi bir mücadele verdiğimizi ve iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum" şeklinde başladı. Ancak savunmada rakibe kolay gol fırsatı verme sorununu yineleyen Stoilov, bu alandaki eksikliğin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Stoilov, takımının yaşadığı sıkıntıyı ve çözüm yollarını bildiklerini, ne zaman giderileceğini de bildiklerini söyledi ve sakat oyuncuların geri dönmeyeceğine dikkat çekti. Ayrıca "Kesinlikle yüksek özgüvenle oynamamız gerekiyor" uyarısında bulunarak, savunmada daha disiplinli olunması gerektiğini vurguladı.

Göztepe, bu performans ve uyarılarla haftaya kritik bir maça çıkacak. Stoilov'un ifadesiyle takımın saha içindeki karakteri olumlu bulunurken, savunma organizasyonunda yapılacak düzeltmeler öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.

GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ STANİMİR STOİLOV, DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE 2-2 KALDIKLARI...

GÖZTEPE TEKNİK DİREKTÖRÜ STANİMİR STOİLOV, DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE 2-2 KALDIKLARI MAÇIN ARDINDAN ‘’ MAÇ OLARAK BAKTIĞIMIZDA ALANYA KARŞISINDA TAKIM OLARAK İYİ BİR MÜCADELE VERDİĞİMİZ VE İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM’’ DEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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