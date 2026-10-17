Bursa'da trafikte tehlikeli yolculuk: ön kapıları açtılar

Bursa'da seyir halindeki araçta ön kapı açma anları

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil sürücüsü ile yolcu konumundaki kişi, araç seyir halindeyken ön iki kapıyı açtı.

Olayın detayları:

Sürücü ile yolcunun aynı anda ön kapıları açması, hem araç içindekiler hem de trafikteki diğer sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturdu. Kapıların açık olması, ani fren veya şerit değişikliği durumunda ciddi yaralanma ya da kazaya yol açma riski taşıyor. Yaşanan anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Risk ve dikkat uyarısı:

Hareket halindeki araçta kapı açılmasının yol açabileceği tehlikeler; düşme, çarpışma ve zincirleme kazalardır. Bu tür davranışların trafikte ciddi risk yarattığı ve kaçınılması gerektiği açıktır. Kaynak açıklamasında olayla ilgili herhangi bir müdahale ya da resmi açıklama bilgisi yer almadı.

BURSA’DA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA