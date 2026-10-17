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Bursa'da yağışta savrulan tır dorsesi hafif ticari araca çarptı

Gürsu'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda dorsesi kontrolden çıkan tır, orta şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:32

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da yağışta savrulan tır dorsesi hafif ticari araca çarptı

Bursa'da tır dorsesinin kontrolden çıkması güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın merkez Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde, yağış sonrası kayganlaşan yolda bir tırın dorsesi kontrolden çıktı. Dorsenin savrulması sonucu orta şeritte seyreden hafif ticari araca çarpış meydana geldi. Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay yeri ve görüntü kayıtları:

Kaza, Ankara Yolu Caddesi üzerinde gerçekleşti; kazaya ilişkin görüntülerde dorsenin aniden savrulduğu ve aracın kontrolünü kaybettiği görülüyor. Kayıtlarda, çarpmanın ardından araçların bulunduğu şeritte kısa süreli bir karışıklık yaşandığı ve çevredeki sürücülerin duruma müdahalede bulunduğu dikkat çekiyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre kaza anına ait kayıtlar olayın seyrini net şekilde belgeledi.

sürüş koşulları ve dikkat edilmesi gerekenler:

Yağmur nedeniyle zeminin kayganlaşması, ağır tonajlı araçların dorselerinin savrulmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu vakada dorsenin kontrolden çıkması, özellikle orta şerit üzerinde bulunan hafif ticari aracın rotasında ciddi değişikliklere yol açtı. Sürücülerin yağışlı havalarda hızlarını ve takip mesafelerini arttırmaları, ağır araçların yük sabitleme ve fren sistemlerinin kontrolünün önemine işaret ediyor.

Olayla ilgili resmi açıklama ve soruşturma işlemleri sürüyor; yetkililer kaza kayıtlarını inceleyerek olayın nedenlerini tespit etmeye çalışıyor.

BURSA’DA TIRIN DORSESİ KONTROLDEN ÇIKTI : KAZA ANI KAMERADA

BURSA’DA TIRIN DORSESİ KONTROLDEN ÇIKTI : KAZA ANI KAMERADA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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