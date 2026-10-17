Bursa'da yapay zekâ destekli operasyon: 652 milyonluk yasa dışı bahis ağı çökertildi

operasyonun genel sonuçları:

Bursa merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine ilişkin mali izlemeler sonucunda 652 milyon 717 bin lira tutarında para hareketliliği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli hedef alınırken, emniyetteki işlemler sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, diğer 5 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve benzeri suç organizasyonlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

soruşturma ve yöntem:

Soruşturma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü. Çalışmalarda yapay zekâ destekli analizler kullanılarak, yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettiği değerlendirilen banka hesapları ve bu hesaplarla bağlantılı kişiler tespit edildi.

İncelemeler kapsamında elde edilen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları da dosyaya dahil edilerek teknik ve istihbari veriler karşılaştırıldı. Bu bulgular, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde istihbarat ve siber ekiplerin ortak operasyon talimatıyla operasyonun gerçekleştirilmesine zemin hazırladı.

hukuki süreç ve güvenlik vurgusu:

Operasyon sonrası yürütülen adli işlemler ve mahkeme kararlarıyla örgüt bağlantılarının çözülmesine yönelik adımlar atıldı. Emniyet yetkilileri, benzer suç organizasyonlarına karşı izleme ve müdahale kapasitesinin artırıldığını ifade ederek, vatandaşların yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı uyanık olması gerektiğini belirtti.

BURSA'DA YASA DIŞI BAHİS VE KUMAR SİTELERİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, YAKLAŞIK 652 MİLYON 717 BİN LİRALIK PARA HAREKETLİLİĞİ TESPİT EDİLEN 25 ŞÜPHELİYE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 21 ŞÜPHELİDEN 16'SI TUTUKLANDI.