Bursa'dan çıkan hibrit motor HORSE H18 TEKNOFEST'te sergilendi

OYAK HORSE'un TEKNOFEST standı:

TEKNOFEST Güneydoğu'nda OYAK HORSE, Bursa fabrikasında üretilen HORSE H18 motorunu ziyaretçilere sundu. Stantta motorun yanı sıra vites kutusu, elektrik motoru, batarya ve yüksek voltaj batarya kablosu gibi hibrit güç aktarma sistemi bileşenleri de sergilendi.

Modelin teknik özellikleri:

Firma yetkilileri, HORSE H18'in 1,8 litrelik bir hibrit motor olduğunu ve otomobillerde hibrit sistemle birleştiğinde 160 beygire kadar güç üretebildiğini aktardı. Hibrit yapısı sayesinde özellikle kalkış, sollama ve şehir içi kullanımlarda elektrikli sürüş hissini öne çıkardığı vurgulandı.

Standda sergilenen elektrik motoru ve batarya bileşenleri, motorun hibrit mimarisinin ana unsurlarını gözler önüne seriyor ve ziyaretçilere güç aktarma sisteminin çalışma mantığı hakkında somut örnekler sunuyor.

Üretim ve Ar-Ge vurgusu:

OYAK HORSE Türkiye Genel Müdürü Kadir Biçer, şirketin Türkiye'deki üretim geçmişinin 1969 yılına dayandığını belirtti. Biçer, sürecin OYAK ile Renault Grubu ortaklığında kurulan OYAK Renault Otomobil fabrikaları ile başladığını, 2023'ten itibaren ise OYAK ve Horse Powertrain ortaklığıyla OYAK HORSE adıyla motor ve vites kutusu üretimine devam edildiğini söyledi.

Biçer ayrıca üretimin büyük bölümünün ihracata gittiğini vurguladı: "Üretimimizin yüzde 75'ini ihraç ediyoruz, yüzde 25'ini Türkiye'de kullanıyoruz. Ürünlerimiz daha çok otomobillerde kullanılmak üzere tasarlandı ancak motor ve vites kutularımızın farklı sektör ve araçlarda kullanılabilmesi için AR GE çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şirketin küresel yapısına ilişkin bilgiler de paylaşıldı; Horse Powertrain organizasyonu olarak 3 kıtada faaliyet gösterildiği, 17 üretim tesisi ve 5 Ar-Ge merkezi bulunduğu belirtildi. Biçer, Türkiye'deki Ar-Ge biriminin HORSE H18'in geliştirilmesinde liderlik yaptığını ve hem üretim hem de tasarım açısından ülkenin önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Türkiye’de üretilen hibrit motor TEKNOFEST’te sergileniyor