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Kutsal yolculuk öncesi Denizli'de 186 kişiye kapsamlı hazırlık semineri

Denizli İl Müftülüğü'nün seminerinde, Kasım'da umreye gidecek 186 vatandaşa yolculuk öncesi hazırlık, ibadet usulleri ve ziyaret bilgileri aktarıldı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kutsal yolculuk öncesi Denizli'de 186 kişiye kapsamlı hazırlık semineri

Denizli'de umre hazırlık semineri düzenlendi

Denizli'de Kasım ayında umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek 186 vatandaş için hazırlık semineri gerçekleştirildi. Program, Denizli İl Müftülüğü koordinesinde Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlendi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

hazırlıklar ve manevi boyut:

Seminerde konuşan İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, umre ibadetinin manevi boyutuna dikkat çekti. Pamuklu, yolculuk öncesinde yapılması gereken hazırlıklar, kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemi ile Mekke ve Medine'de ziyaret edilecek mekânlara ilişkin hususları katılımcılarla paylaştı.

programın işleyişi ve katılımcı bilgilendirmesi:

Etkinlikte İl Müftü Yardımcısı Bayram Yılmaz, Hac ve Umre Şube Müdürü Fahri Uçak ve Kur'an kursu öğreticisi Keziban Vural de söz alarak yolculara sağlık, ibadet usulleri ve ziyaretlerin düzenlenmesine dair farklı konularda bilgiler verdi. Seminerin amacı, umre ibadetinin bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirilmesine katkı sağlamak olarak açıklandı.

Yapılan bilgilendirmelerin ardından programa katılanlara son tavsiyeler verildi ve seminer sona erdi.

UMRE SEMİNER

UMRE SEMİNER

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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