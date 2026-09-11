Bursa'nın 102 yıllık ticaret mirası dijital dönüşüm ve katma değerle geleceğe taşınıyor

Bursa Ticaret Borsası 102. yılında: asırlık miras, yeni vizyon

Bursa Ticaret Borsası, kent ekonomisinin merkezinde 102 yılı geride bıraktı. Bursa Zahire Borsası adıyla 11 Eylül 1924 tarihinde kurulan yapı, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bölgenin tarım ve ticaret hayatına yön veren kurumların başında geliyor. Kurumun bugün sahip olduğu kurumsal güç, geçmişten devralınan birikimle birleşerek geleceğe dönük sorumlulukları da beraberinde taşıyor.

Tarihten gelen sorumluluk:

Borsa yönetimi, kurucu Değirmenci Halil Paşa Zade İbrahim Bey ve arkadaşlarının vizyonuyla başlayan yolculuğun bugün de devam ettiğini vurguluyor. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kuruluşun bir asrı aşan birikimini sadece bir geçmiş unsuru olarak görmediklerini, bunun aynı zamanda sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odağında harekete geçilen bir sorumluluk olduğunu belirtiyor. Matlı, bu anlayışın Bursa'nın tarım, gıda ve ticaret süreçlerine yön verdiğini aktardı.

Güncel performans ve kurumsal dönüşüm:

Bursa TB'nin kayıt ve tescil işlem hacminin 70 milyar TL'yi aştığı ifade ediliyor; bu rakam, borsanın ekonomik faaliyetlerdeki hacmini somut şekilde gösteriyor. Kurum, geleneksel borsacılık işlevlerini korurken aynı zamanda dijital çözümler ve küresel pazarlara entegrasyonla üyelerine katma değer sunmayı hedefliyor. Borsa, üretici, tüccar, sanayici ve iş dünyasıyla kurduğu bağ sayesinde ticaretin modern gerekliliklerine uyum sağlıyor.

Özer Matlı, Bursa'nın sahip olduğu tarımsal ve ticari potansiyelin daha yüksek katma değere dönüştürülmesinin önemine dikkat çekerek, borsanın bu dönüşümde öncü roller üstlendiğini dile getirdi. Kurum, üyelerinin rekabet gücünü artırmayı ve üretimi desteklemeyi amaçlayan projeler geliştiriyor.

Projeler ve yerel değerlerin korunması:

Bursa Ticaret Borsası'nın gündeminde yer alan projeler arasında Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Gıda UR-GE projeleri ve kent ürünlerinin coğrafi işaretlerle tescillenmesi bulunuyor. Ayrıca yerel ürün ve markalara değer katan Off The Record gibi girişimler, Bursa'nın üretim ve ticaret gücünü ulusal ve uluslararası platformlarda güçlendirmeye yönelik adımları temsil ediyor.

Borsa, bu çalışmalarla hem üretim zincirinin verimliliğini artırmayı hem de yerel değerleri daha geniş pazarlara taşımayı hedefliyor. Kurumun üye odaklı yaklaşımı, tarım ve gıda sektörlerinde rekabetçiliği yükselten somut projelere dönüşüyor.

Özetle, Bursa Ticaret Borsası 102 yıllık geçmişinden aldığı güçle, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve küresel entegrasyon ekseninde hareket ederek şehrin ekonomik dokusunu geleceğe taşımayı sürdürmeyi amaçlıyor. Başkan Özer Matlı, kuruluşundan bugüne emeği geçenlere teşekkür ederek, aramızdan ayrılan başkanlara ve borsaya hizmet etmiş büyüklerine rahmet diledi.

KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA, BURSA’NIN TİCARET HAYATININ MERKEZİNDE YER ALAN BURSA TİCARET BORSASI, 102 YILI GERİDE BIRAKMANIN GURURUNU YAŞIYOR. BİR ASRI AŞAN HİZMET YOLCULUĞUNUN BORSA’NIN GÜÇLÜ KURUMSAL YAPISININ TEMELİNİ OLUŞTURDUĞUNU BELİRTEN BURSA TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, "TARİHİMİZDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE BURSA’MIZIN VE ÜLKEMİZİN TARIM VE GIDA TİCARETİNİ GELECEĞE TAŞIMAK, KÜRESEL ÖLÇEKTE DEĞER YARATMAK İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.