Bursa'nın 2025 vergi şampiyonları açıklandı

Bursa'da 2025 vergilendirme dönemi sonuçları

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5’inci maddesi ve 561 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, Bursa Defterdarlığı 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda şehir genelinde en fazla vergi beyan eden ilk 100 mükellefin listesini yayımladı. Liste, beyannamelere dayalı tahakkuk tutarlarını içeriyor ve Bursa iş dünyasının vergi profiline ilişkin somut bir tablo sunuyor.

gelir vergisi sıralaması:

Gelir Vergisi Bursa geneli ilk 100 sıralamasında birinci sıradaki mükellef isim gizliliği tercih etti. Listede ikinci sırada Şenol Şankaya bulunuyor; tahakkuk eden gelir vergisi tutarı 57.216.031,56 TL. Üçüncü sırada ise Muharrem Yılmaz yer alıyor ve beyan edilen tutar 52.170.370,17 TL. Dördüncü ve beşinci sıralardaki mükellefler de isimlerinin gizli kalmasını tercih etti. Altıncı sırada ise Egemen Egemenoğlu yer alıyor; beyan edilen tutar 40.755.007,88 TL.

Listede ayrıca Bursa iş dünyasının tanınmış simaları farklı sıralarda yer aldı: Ömer Kızıl 17., Celal Sönmez 27., Müjdat Sezer 32., Özer Matlı 87. ve Önder Matlı 100. sırada bulunuyor. Bu sıralamalar, gelir vergisi beyanlarındaki tutarların şeffaf şekilde paylaşılmasıyla kamuoyuna yansıyor.

kurumlar vergisi sıralaması:

Kurumlar Vergisi Bursa geneli ilk 100 listesinde birincilik Sütaş Süt Ürünleri Anonim Şirketi'nin oldu; tahakkuk eden kurumlar vergisi tutarı 1.274.372.361,72 TL. İkinci sırada Oyak Renault Otomobil Fabrikaları Anonim Şirketi bulunuyor ve beyan edilen tutar 735.122.008,85 TL. Üçüncü sıradan dokuzuncu sıraya kadar bazı şirketler isim gizliliği tercih etti. Onuncu sırada Ermaksan Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yer alıyor; tahakkuk tutarı 311.164.645,58 TL, on birinci sırada ise Erbak Uludağ Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketi bulunuyor (308.714.023,25 TL).

Bursa'nın tanınmış firmalarından bazıları kurumlar vergisi sıralamasında şu pozisyonlarda yer aldı: Keskinoğlu Yumurta Üretim Satış ve Pazarlama Şirketi 16., Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi 20., Hastavuk Yumurtacı Damızlık Hayvancılık Anonim Şirketi 33. ve TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi 34. sırada bulunuyor.

Yayımlanan listeler, Bursa Defterdarlığı web sayfasında erişilebilir durumda ve yıllık gelir vergisi ile kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda oluşan sıralamaları içeriyor. Açıklanan veriler, şehirdeki büyük mükelleflerin vergisel yükümlülüklerinin genel görünümünü ortaya koyuyor.

BURSA'DA 2025 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN MÜKELLEFLER AÇIKLANDI.