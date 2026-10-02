Bursa'nın afet anayasası ortak akılla kent direncini güçlendirecek

Bursa Büyükşehir'den kapsamlı beyanname çalışması:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba öncülüğünde düzenlenen toplantıda, Bursa Afet ve Kentsel Dirençlilik Beyannamesinin şehrin yol haritası olacak şekilde şekillendirilmesi hedefi gündeme alındı. Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında belediyenin daire başkanlıkları, iştirakleri ile akademik odaların temsilcileri yer aldı.

Beyanname, şehri öncelikle deprem olmak üzere sel, heyelan, yangın, fırtına ve diğer afetlere karşı güçlendirmeyi amaçlıyor. Hazırlık sürecinde risklerin azaltılması, can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi; planlama, yatırım, altyapı, çevre ve sosyal hizmetlerde bilimsel yaklaşımların esas alınması ilkeleri benimsendi.

Beyannamenin bilimsel temeli ve uygulama yaklaşımı:

Şahin Biba, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile yürütülen çalışma sayesinde Bursa'nın teknik, fiziksel ve sosyal açıdan hassas noktalarının bilimsel olarak belirlendiğini vurguladı. Bu tespitlerin yalnızca rapor olarak kalmayıp, somut eylemlere dönüştürülmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Biba, "Hazırladığımız beyannameyle klasik belediyecilik kalıplarının ötesine geçeceğiz" diye konuştu ve kentsel dirençliliğin kurumun tüm birimleri ile iştirakleri için yasal, idari ve vicdani bir taahhüt haline getirilmek istendiğini belirtti.

Uygulanabilirlik, mali gerçekçilik ve ölçülebilir taahhütler:

Toplantıda beyannamenin kapsamı, hedefleri ve taahhütleri detaylandırıldı. Biba, beyanname hazırlanırken mali gerçekçiliğin gözetildiğini, taahhütlerin Büyükşehir Belediyesi’nin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde uygulanabilir olmasına özen gösterildiğini aktardı. Kamu kaynakları sorumluluğunun dikkate alındığı ve taahhütlerin uygulanabilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir şekilde kaleme alındığı vurgulandı.

Biba, "Risk azaltmaya ayırdığımız her kaynak, geleceğimizin teminatıdır" diyerek, afet öncesi yatırımların afet sonrası ortaya çıkabilecek daha büyük kayıpları engellemedeki önemine dikkat çekti.

Katılımcılık ve izleme mekanizması:

Şehir yönetiminin tek başına bu hedefin üstesinden gelemeyeceği, bu nedenle sürecin kamu kurumları, ilçe belediyeleri, üniversiteler, meslek odaları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak sorumluluğu olarak ele alınacağı belirtildi. Beyannamenin son hali, 13 Ekim tarihinde kamuoyuna açıklanacak; toplantıda katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Programın sunum bölümünde beyannamenin detayları paylaşıldı, oda temsilcileri ve Büyükşehir yöneticileri söz alarak değerlendirme ve önerilerini aktardı. Biba, "Bilimin ve ortak aklın rehberliğinde bu iradeyi birlikte büyütelim" çağrısını tekrarladı ve sürecin düzenli izlenip değerlendirilerek geliştirilmesinin önemini vurguladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, ‘BURSA AFET VE KENTSEL DİRENÇLİLİK BEYANNAMESİ’Nİ ŞEHRİN ‘AFET ANAYASASI’ HALİNE GETİRMEK İSTEDİKLERİNİ BELİRTEREK "BİLİMİN VE ORTAK AKLIN REHBERLİĞİNDE BU İRADEYİ BİRLİKTE BÜYÜTELİM" DEDİ.