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Bursa'nın Ankara bağları güçleniyor: Bursaspor ve Fan Clup'tan destek ziyareti

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Bursa Fan Clup Başkanı Murat Hoşgör, İsmet Kazancı'yı ziyaret ederek Ankara'daki lobi güçlendirmesini görüştü.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bursa'nın Ankara bağları güçleniyor: Bursaspor ve Fan Clup'tan destek ziyareti

Bursalı yöneticiler Ankara'da bir araya geldi:

Bursa'nın Ankara'daki lobisi güçlendirme çabaları somut adımlar atıyor. Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile Bursa Fan Clup Başkanı Murat Hoşgör, takımın oynayacağı maç öncesi destek amacıyla Ankara-Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı ile bir araya geldi.

görüşmenin odağı:

Toplantıda, Bursaspor ile Bursa arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi ve Ankara'daki Bursalıların birleşik desteğinin nasıl sağlanacağı ele alındı. Katılımcılar, dernek merkezinde yürütülecek lobi faaliyetlerinin organizasyonu üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

derneğin merkezi ve hedefleri:

İsmet Kazancı'nın uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmaların merkezi olan Ankara Kalesi'ndeki dernek lokalinde, Ankara'da Bursa için daha etkili olunabilmesi konuları masaya yatırıldı. Ziyaret, hem kulüp hem de taraftar temsilcilerinin koordinasyon sinyalini verdi.

ANKARA’DA BURSASPOR’UN OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİ DESTEK İÇİN ANKARA-BURSA DERNEĞİ BAŞKANI İSMET...

ANKARA’DA BURSASPOR’UN OYNAYACAĞI MAÇ ÖNCESİ DESTEK İÇİN ANKARA-BURSA DERNEĞİ BAŞKANI İSMET KAZANCI’YI ZİYARET EDİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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