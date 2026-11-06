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Bursa'nın ekim ihracatı 4,2 milyar doları aştı, otomotiv ihracatı öne çıktı

Bursa ekimde 4,2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi; ocak-ekim toplamı 36,97 milyar dolara ulaşırken otomotiv 31,5 milyar doları aştı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bursa'nın ekim ihracatı 4,2 milyar doları aştı, otomotiv ihracatı öne çıktı

Bursa'nın ekim ihracatı ve yılın 10 aylık görünümü

Bursa, 2026 yılı ekim ayında 4 milyar 201 milyon 626 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Kentin ocak-ekim dönemi toplam ihracatı ise 36 milyar 974 milyon 476 bin dolar olarak kayıtlara geçti; böylece yılın ilk 10 ayında ihracat hacmi yaklaşık 37 milyar dolar seviyesine ulaştı.

otomotiv endüstrisi: ihracatta belirleyici sektör

Otomotiv sektörü Bursa ihracatında ağırlığını korudu. Ekim ayında sektörün ihracatı 3 milyar 659 milyon 192 bin dolar olarak gerçekleşirken, ocak-ekim dönemindeki toplamı 31 milyar 550 milyon 222 bin dolar oldu. Bu rakamlar otomotivin kentin dış satış performansında lokomotif rolünü sürdürdüğünü gösteriyor.

tekstil ve hazır giyim: önemli katkı

Tekstil ve hazır giyim iki ana başlıkta birleşerek önemli katkı sundu. Tekstil sektörü ekimde 100 milyon 430 bin dolar ihracat yaptı; 10 aylık toplam 998 milyon 60 bin dolar seviyesinde. Hazır giyim ve konfeksiyonun ekim ihracatı 63 milyon 370 bin dolar, ocak-ekim toplamı ise 699 milyon 380 bin dolar oldu. İki sektörün 10 aylık dönemdeki toplamı yaklaşık 1,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

gıda ve tarıma dayalı sanayi: istikrar sürüyor

Gıda ve tarıma dayalı sanayi de ihracata katkı verdi. Meyve ve sebze mamulleri sektöründe ekimde 23 milyon 194 bin dolar ihracat gerçekleştirilirken, ocak-ekim toplamı 200 milyon 245 bin dolar oldu. Yaş meyve ve sebze sektöründe ekim ihracatı 23 milyon 765 bin dolar, 10 aylık ihracat ise 203 milyon 164 bin dolar seviyesinde kaydedildi.

Bursa, otomotivden tekstile, hazır giyime ve gıda sanayisine uzanan üretim yelpazesiyle ekimde ivme gösterdi ve yılın ilk 10 ayında yaklaşık 37 milyar dolar ihracat hacmine ulaştı. Sektör bazlı performans, kentin dış pazarlardaki rekabet gücünü ve çeşitlenmiş üretim kapasitesini ortaya koyuyor.

BURSA, EKİM AYINDA 4 MİLYAR 201 MİLYON DOLARI AŞAN İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ. YILIN İLK 10 AYLIK...

BURSA, EKİM AYINDA 4 MİLYAR 201 MİLYON DOLARI AŞAN İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ. YILIN İLK 10 AYLIK DÖNEMİNDE KENTİN TOPLAM İHRACATI 36 MİLYAR 974 MİLYON DOLARA ULAŞIRKEN, OTOMOTİV SEKTÖRÜ 31,5 MİLYAR DOLARI AŞARAK İHRACATIN LOKOMOTİFİ OLDU. TEKSTİL, HAZIR GİYİM, MEYVE-SEBZE MAMULLERİ VE YAŞ MEYVE-SEBZE SEKTÖRLERİ DE BURSA İHRACATINA KATKI SAĞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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