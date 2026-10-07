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Bursa'nın kayıp yapıları artık dijital haritada

Tarihçi Agah Enes Yasa, Nilüfer Belediyesi söyleşisinde Bursa’ya ilişkin 650 yapıyı ve çiftlikleriyle 'Bursa Hayalet Yapılar' adlı dijital haritayı tanıttı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bursa'nın kayıp yapıları artık dijital haritada

Bursa'nın kayıp yapıları artık dijital haritada

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Tematik Buluşmalar" söyleşilerinde konuşan tarihçi ve yazar Agah Enes Yasa, kent belleğini görünür kılmayı amaçlayan dijital harita projesini tanıttı. Nâzım Hikmet Kültürevi Balaban Salon'da gerçekleştirilen etkinlikte Yasa, Bursa'nın sosyal, ekonomik ve mimari dönüşümünü arşiv belgeleri, hava fotoğrafları ve haritalarla aktardı.

projenin kapsamı ve yöntemleri:

Yasa, ODTÜ Tarih Bölümü akademisyenlerinin desteğiyle açık kaynaklı Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) altyapısı kullanılarak geliştirilen projenin adının 'Bursa Hayalet Yapılar' olduğunu belirtti. Yaklaşık 2,5 yıllık araştırma ve bir aylık uygulama çalışmasının ardından Bursa kent merkezine ait 650 tarihi yapı haritalandırıldı. Yapılar, dini, iktisadi ve sivil mimari örnekleri olarak farklı renklerle kategorize edildi; böylece harita kullanıcıları mimari türler arasında kolayca ayırım yapabiliyor.

Yasa, kırsal mirası görünür kılmak için ova üzerindeki yaklaşık 20 çiftlik için iktisadi arşiv kayıtları ve aile söyleşileriyle doğrulanmış veriler eklediklerini söyledi. Projenin temel hedefi, okuduğu ve biriktirdiği malzemeyi basit bir arayüzle harita üzerinde sunmak; kullanıcıların Heykel veya Setbaşı gibi sokaklarda gezerken telefonlarından ‘‘Burada eskiden ne varmış, kim yaşamış, ne yapılmış?’’ sorularına yanıt bulabilmelerini sağlamak olarak açıklandı.

kent kültürü ve korunma sorunu:

Yasa, Bursa'da mimari mirasın korunamamasını kent kültürünün yeterince oluşmamasına bağladı. Ayrıca yapıların yok olmasında kar hırsı ve plansızlık gibi faktörlerin de öne çıktığını vurguladı. Söyleşide bölgelere ilişkin örnekler paylaşıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Programın sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Erkan Günhan, Yasa’ya katkıları için teşekkür etti. Yasa'nın geliştirdiği dijital harita, kent tarihine dair veriyi erişilebilir kılarak hem sivil toplum hem de akademik çalışmalar için altyapı oluşturmayı hedefliyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SÖYLEŞİDE KONUŞAN TARİHÇİ, YAZAR AGAH ENES YASA, HAZIRLADIĞI...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN DÜZENLEDİĞİ SÖYLEŞİDE KONUŞAN TARİHÇİ, YAZAR AGAH ENES YASA, HAZIRLADIĞI DİJİTAL HARİTA PROJESİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ. BURSA’DA YAŞANAN MİMARİ DEĞİŞİMLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERDE BULUNAN YASA, KENTİN MİMARİ YAPISININ KORUNAMAMASINI KENT KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMAMASI, KAR HIRSI VE PLANSIZLIK OLARAK YORUMLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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