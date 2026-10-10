Bursa'nın mimari kimliği panelde yeniden değerlendirildi

Panelin odağı ve katılımcılar:

Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri çerçevesinde TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi iş birliğiyle düzenlenen "700. Yılında Bursa Mimarlığı Konuşuyor" programına ev sahipliği yaptı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen panel, kentin tarihsel, kültürel ve mimari birikimini akademik ve mesleki çevrelerle tartışmaya açtı.

Açılış konuşmaları:

Programın açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mimarlık Haftası'nı kutlayarak 700. yıl etkinlikleri kapsamında üretilen çalışmaların kalıcı bir bilgi ve kültür mirasına dönüşmesini amaçladıklarını vurguladı. Başkan Aydın, 'Bunları akılcı bir şekilde, sadece bina yıkıp bina yaparak değil, elbette deprem gerçeğini de göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeliyiz' sözleriyle ortak planlama gerekliliğine dikkat çekti.

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise etkinliğin mimarlık kültürünü topluma taşıma, kamuoyunda farkındalık yaratma ve mesleki birikime katkı sunma hedefini taşıdığını belirterek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti ve bu vizyonun sürdürüleceğini ifade etti.

Oturumlar ve tartışmalar:

Panelin ilk oturumunda Prof. Dr. Mimar Özgür M. Ediz, Mimar Ayhan Abanozcu, Mimar Kutlu İnanç Bal ve Yüksek Mühendis Mimar Cafer Bozkurt kent belleği, mimari doku ve kentsel gelişim konularındaki değerlendirmelerini paylaştı. İkinci oturumda ise Yüksek Mimar Rahmi Dede, Mimar Nizamettin Kaya, Mimar Dürrin Süer ve Mimar Saim Han Tümertekin söz alarak mimarlık pratiği ve çağdaş uygulamalar üzerine görüşlerini aktardı. Her iki oturum sonunda panelistlere plaket takdim edildi.

Panel tartışmalarında öne çıkan konular arasında nitelikli kent mekanlarının nasıl oluşturulacağı, mahalle kültürünün korunması ve kentsel dönüşüm süreçlerinin planlama ilkeleri çerçevesinde yürütülmesinin önemi vardı. Katılımcılar ortak planlama ve mesleki iş birliklerinin vurgulanmasının kentin geleceği için belirleyici olduğunu kaydetti.

Mimari projeler ve uygulamalar:

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin mimarlarından Prof. Dr. Özgür Ediz, müzenin tasarım ve uygulama sürecine ilişkin deneyimlerini aktardı ve projenin Bursa kaynaklı mühendislik ekipleri ile akademik katkılarla şekillendiğini anlattı. Ediz'in paylaşımları, mekanın kent anlatısına yaptığı katkıya ışık tuttu.

Y. Mimar Cafer Bozkurt ise eski Merinos Fabrika Binası'nın ve çevresinin yeniden işlevlendirilmesine dair 2006-2010 yılları arasındaki tasarım sürecini özetledi. Bozkurt, projenin en önemli hedeflerinden birinin 270 bin metrekarelik alanın korunarak restore edilmesi ve Bursa'nın kültür-sosyal hizmetlerine yönelik yeni işlevlerle buluşturulması olduğunu aktardı.

Saim Han Tümertekin ise Osmangazi Meydanı projesinin kamusal alan ihtiyacını karşılayacak biçimde tasarlandığını ve kullanımının görülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Panel, Bursa'nın geçmişten günümüze uzanan mimari ve kentsel birikimini, akademik ve mesleki deneyimler ışığında ele alarak kentin geleceğine yönelik planlamalara katkı sunmayı hedefledi. '700. Yılında Bursa Mimarlığı Konuşuyor' programı bugün "Günümüz Mimarlığında Tasarım Yarışmaları" etkinliğiyle devam edecek.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ'NİN BURSA'NIN FETHİNİN 700. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ "700. YILINDA BURSA MİMARLIĞI KONUŞUYOR" PROGRAMINDA KENTİN TARİHSEL, KÜLTÜREL, MİMARİ VE KENTSEL BİRİKİMİ ALANINDA UZMAN MİMAR VE AKADEMİSYENLERİN DEĞERLENDİRMELERİYLE ELE ALINDI.