Bursa'nın yeşil dönüşümü COP31'de: plastikten değere kadın liderliği

Bursa'yı temsil eden proje:

Burpol Polimer, Kayapa OSB’deki fabrikasında plastik atıkları yüksek teknolojiyle yeniden üretime kazandırıyor. Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 zirvesinde şirket, Bursa sanayisini ve sektörün yeşil dönüşüm vizyonunu temsil edecek. 25 yılı aşkın süredir plastik geri dönüşümü alanında faaliyet gösteren firma, alanında deneyimli Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım ile uluslararası platformda yer alacak.

Panel programı ve konuşma odakları:

İlkay Yıldırım, COP31 kapsamında 10 Kasım'da "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Sanayi" ve 15 Kasım'da "Atıktan Değere: Döngüsel Ekonominin Kadın Liderleri" başlıklı panellerde konuşacak. Panellerde sürdürülebilir sanayi, sıfır atık hedefleri, atık yönetimi uygulamaları ve kadın liderliğinin rolü ön plana çıkacak.

Yıldırım, RePlast Eurasia Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de sürdürerek, geri dönüşüm sektörünü Türkiye için bir merkez haline getirme vizyonunu vurguluyor. Kendi ifadesiyle: "COP31 gibi dünya iklim diplomasisinin kalbinin attığı bir platformda, hem Bursa sanayisinin dönüşüm gücünü hem de döngüsel ekonomide kadın liderliğinin ürettiği katma değeri anlatmaktan gurur duyacağım."

Zirvede tartışılacak başlıklardan biri, atık olarak görülen kaynakların nasıl yenilikçi teknolojilerle ekonomik değere dönüştürülebileceği olacak. Yıldırım, bu çerçevede plastik atıkların yüksek katma değerli sanayi hammaddesine dönüştürülmesi, geri kazanılmış malzemelerin farklı sektörlerde yeniden kullanılması ve döngüsel üretim modellerinin ticari ölçekte yaygınlaştırılması konularındaki uygulama ve deneyimlerini paylaşacağını belirtti.

Burpol Polimer'in saha deneyimleri, geri dönüşüm teknolojilerinin sanayide kaynak verimliliğine, sürdürülebilir üretime ve ekonomik rekabet gücüne doğrudan katkı sağladığına işaret ediyor. Firma yetkilileri, COP31'de paylaşılacak örneklerin hem yerel sanayinin yeşil dönüşümünü hızlandırması hem de sektörün uluslararası iş birliklerini güçlendirmesi beklentisini taşıyor.

Sanayi, politika ve akademiyi bir araya getirecek bu tür platformlarda, uygulamaya dönük deneyimlerin ve kadın liderliğinin önemi konusunda somut adımların tartışılması öne çıkacak; Burpol Polimer de bu diyaloğun temsilcilerinden biri olarak deneyim aktaracak.

BURPOL POLİMER, TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE 9-20 KASIM TARİHLERİNDE ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NDA (COP31) BURSA’YI VE SEKTÖRÜNÜ TEMSİL EDECEK .