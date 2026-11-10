Onuachu gol suskunluğunu kırmak için milli arayı fırsat sayıyor

Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, bordo-mavili formayla önceki sezonlardaki etkili gol performansını bu sezon henüz tekrar edemedi. Son olarak Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada takım 2-0 galip gelirken goller Pina ve Salah imzasını taşıdı; Onuachu ise yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

geçmiş performansların karşılaştırması:

Onuachu, Trabzonspor'a kiralık geldiği 2023-2024 sezonunda ilk 9 maçta 7 gol ve 1 asist ile dikkat çekmişti. Ardından bonservisiyle takıma katıldığı sezonun başında da benzer bir üretkenlik sergileyerek yine 7 gol ve 1 asist seviyesinde performans göstermüştü. Bu sezon ise istatistiklerde belirgin bir düşüş görüldü: forma giydiği maçlarda gol katkısı sınırlı kaldı ve takım için beklenen skor yükünü taşıyamadı.

bu sezonki durum ve maç örnekleri:

Bu sezon Onuachu, Kasımpaşa, Başakşehir, Amed SK, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor maçlarında gol atamadı. Genel olarak forma giydiği 9 maçta 2 gol çıkardı ve bu gollerin ikisini Gençlerbirliği karşılaşmasında kaydetti. Özellikle Alanyaspor maçında takım galip gelmesine rağmen Onuachu'nun gol yollarındaki sessizliği ve kaçan fırsatlar dikkat çekti; bu durum hem teknik heyetin hem de taraftarın beklentileriyle çelişiyor.

milli ara sonrası beklentiler:

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada takım kısa bir izin dönemine girdi. Bu süreç, Onuachu için hem fiziksel dinlenme hem de taktiksel değerlendirme fırsatı sunuyor. Teknik heyetin çalışmaları ve oyuncunun bireysel antrenmanlarıyla birlikte, bordo-mavililerde hücum hattının önemli isimlerinden biri olan Onuachu'nun aradığı ritmi bulup bulamayacağı merak konusu.

Teknik heyet ve taraftarlar, Nijeryalı forvetin milli ara sonrası daha etkili bir performans ortaya koymasını ve ligin geri kalan bölümünde takımına daha fazla gol katkısı sağlamasını umut ediyor. Onuachu'nun düşen gol verimini yükseltmesi, Trabzonspor'un sezon hedefleri açısından da kritik bir faktör olmaya devam ediyor.

TRABZONSPOR’UN NİJERYALI GOLCÜSÜ PAUL ONUACHU, BORDO-MAVİLİ FORMA İLE ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR. ONUACHU, KARADENİZ EKİBİNE GELDİĞİ İLK SEZON İLE GEÇTİĞİMİZ SEZON ORTAYA KOYDUĞU GOLCÜ PERFORMANSINI BU SEZON HENÜZ YAKALAYAMADI.