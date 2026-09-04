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Bursaspor'un gol yükünü çeken isim: Iheanacho yükselişini sürdürüyor

Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'de oynadığı 5 maçta 6 gol ve 2 asistle Bursaspor'un hücumunu sırtlıyor; performansı takımın yükselişinde belirleyici.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:55

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursaspor'un gol yükünü çeken isim: Iheanacho yükselişini sürdürüyor

Bursaspor'un 29 yaşındaki Nijeryalı forveti Kelechi Iheanacho, Trendyol 1. Lig'deki ilk haftalarında takımının en etkili golcüsü olduğunu kanıtladı. Ligde forma giydiği 5 maçta 6 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan oyuncu, her maçta skor tabelasını değiştirme başarısı göstererek dikkat çekiyor.

performans ve katkı:

Iheanacho sezon başlangıcından bu yana düzenli skor katkısı veriyor. Son oynanan İstanbulspor mücadelesinde attığı 2 golle takımının galibiyetinde belirleyici rol oynayan Nijeryalı forvet, toplamda doğrudan 8 gole müdahil oldu. Bu istatistikler, onu Bursaspor'un hücum hattının en güvenilir ismi haline getiriyor.

takım içi uyum ve hedefler:

Form grafiğini haftadan haftaya yükselten Iheanacho, saha içindeki uyumunun yanı sıra taraftarlarla kurduğu güçlü bağla da öne çıkıyor. Oyuncunun istikrarlı performansı, Bursaspor'un Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli bir dayanak teşkil ediyor. Teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla yakaladığı sinerji, hücum organizasyonlarının daha etkili işlemesine yardımcı oluyor.

Genel olarak Iheanacho'nun sezon başındaki verimi, Bursaspor'un hücum planlarında ona daha fazla rol vermesi gerektiğini gösteriyor. İstatistikler ve saha içi etkinliği birleştiğinde Nijeryalı forvet, takımın yükselişinde anahtar bir isim konumunda bulunuyor.

BURSASPOR’UN 29 YAŞINDAKİ FORVETİ KELECHİ IHEANACHO, TRENDYOL 1. LİG’DE FORMA GİYDİĞİ 5 MAÇTA...

BURSASPOR’UN 29 YAŞINDAKİ FORVETİ KELECHİ IHEANACHO, TRENDYOL 1. LİG’DE FORMA GİYDİĞİ 5 MAÇTA KAYDETTİĞİ 6 GOL VE 2 ASİSTLİK MUHTEŞEM GRAFİĞİYLE YEŞİL-BEYAZLI CAMİAYA HAYAT VERİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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