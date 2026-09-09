Burtom sağlık grubundan fizyoterapistlere takdir ve teşekkür

Burtom Sağlık Grubu, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü vesilesiyle bünyesinde görev yapan fizyoterapistleri anmak için bir kutlama düzenledi. Etkinlikte, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve sağlıklarına kavuşmalarını sağlamak için özveriyle çalışan fizyoterapistlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

kutlama ve katılım:

Kutlamaya Burtom Sağlık Grubu yöneticileri ile çeşitli sağlık çalışanları katıldı. Tören sırasında fizyoterapistlerin günlük uygulamalardaki katkıları ve hasta bakımındaki görünür rolleri vurgulandı. Grup yönetimi, takdim edilen belgelerin kurum içindeki dayanışma ve mesleki değerin bir ifadesi olduğunu belirtti.

fizyoterapistlerin sağlık sistemindeki yeri:

Yapılan açıklamada, fizyoterapistlerin insan hayatındaki dönüştürücü gücüne dikkat çekildi. Yönetim, hareketin özgürlüğü ve iyileşme süreçlerindeki önemine işaret ederek fizyoterapistlerin; doğru değerlendirme, kişiye özel tedavi ve özverili yaklaşımları sayesinde hastaların yaşam kalitesini yükselttiğini belirtti. Her iyileşme yolculuğunda gösterilen sabır, bilgi ve emeğin kurumun güçlü sağlık ekibinin ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Burtom Sağlık Grubu, etkinlikle hem profesyonel katkıları takdir etmeyi hem de multidisipliner tıp anlayışında fizyoterapistlerin kritik rollerini bir kez daha görünür kılmayı amaçladı. Yönetimsel mesaj, tüm fizyoterapistlerin Fizyoterapistler Günü'nün kutlanması ve emeklerinin takdir edilmesi üzerine odaklandı.

BURTOM SAĞLIK GRUBU, 8 EYLÜL DÜNYA FİZYOTERAPİSTLER GÜNÜ VESİLESİYLE BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN FİZYOTERAPİSTLERİ UNUTMADI. BURTOM BÜNYESİNDE DÜZENLENEN KUTLAMADA, HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SAĞLIKLARINA KAVUŞMALARINI SAĞLAMAK ADINA ÖZVERİYLE ÇALIŞAN FİZYOTERAPİSTLERE TEŞEKKÜR BELGELERİ TAKDİM EDİLDİ.