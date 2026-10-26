Buruk'tan tek hamle: Lemina ilk 11'de, Batrakov derbiyi yaşadı

Galatasaray derbisinin ilk 11'i açıklandı

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşırken teknik direktör Okan Buruk önceki maçın 11'ine göre sadece bir değişiklik yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille müsabakasına kıyasla orta sahada yapılan hamle, derbinin kadrosunu belirledi.

orta sahada tek isim değişti:

Buruk, Lille maçında 11'de yer alan Gabriel Sara yerine Mario Lemina'yı sahaya sürdü. Bu tercihle Galatasaray'ın orta saha dizilişinde küçük ama dikkat çeken bir değişiklik kaydedildi. Teknik heyetin tercihi, taktiksel dengede nasıl bir etkisi olacağı maç içinde gözlemlenecek.

yeni transferler ve kadro detayları:

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Aleksey Batrakov, derbide 11'de yer alarak sarı-kırmızılı formayla ilk derbi heyecanını yaşadı. Diğer yeni isimler olan Deniz Gül, Rafael Leao ve Lesley Ugochukwu yedekler arasında beklerken, El Chadaille Bitshiabu kadroya dahil edilmedi.

Rafael Leao ise 21 kişilik maç kadrosunda yer aldı; Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Lille karşılaşmasında kadroda bulunmamıştı.

galatasaray'ın 11'i ve yedekleri:

Mücadeleye başlayan ilk 11: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen.

Yedekler arasında ise Jankat Yılmaz, Gabriel Sara, Leroy Sane, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Rafael Leao, Renato Nhaga ve Wilfried Singo yer aldı.

tribünler ve özel anlar:

RAMS Park'ı dolduran Galatasaray taraftarları takımlarını yalnız bırakmayarak tezahüratlarla desteğini sürdü. Maç öncesinde skorboardlardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun yazısı gösterildi ve futbolcular ısınmaya 29 Ekim temalı tişörtlerle çıktı.

Ayrıca taraftarlar, tribünlerde çeşitli pankartlar açtı; bunlar arasında "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi!", "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun", "Uyanın ey insanlar Gazze'de soykırım var" ve "İnsanlığın onuru izzeti şerefi, sensin ey Gazze" ifadeleri yer aldı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, SON OYNADIKLARI LİLLE MAÇININ 11'İNE GÖRE FENERBAHÇE DERBİSİNDE 1 DEĞİŞİKLİK YAPTI.