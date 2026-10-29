Datça'da denizde birlik: Cumhuriyet için bin 923 metre kulaç

Datça'da 29 Ekim yüzme etkinliği

Muğla'nın Datça ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen açık su yüzme etkinliğinde sporcular denize girerek bayram coşkusunu denize taşıdı. Datça Open Water Swimming ekibinin katıldığı organizasyon, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı anısına gerçekleştirildi ve sahilde toplanan ekip, okyanus havasında birlikte yüzmenin dayanışmasını yaşadı.

Başlangıç ve güvenlik önlemleri:

Yarışma öncesinde katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Program, Datça Kaymakamlığı tarafından organize edildi ve start, Kaymakam Murat Atıcı'nın verdiği işaretle saat 10.00'da verildi. Yüzüş süresince güvenlik için Sahil Güvenlik botlarının desteği ve gözetimi sağlandı; gerekli kontroller yapılarak sporcuların emniyeti ön planda tutuldu.

Mesafe, katılım ve ruh:

Etkinlikte sporcular toplam bin 923 metre boyunca kulaç attı. Katılımcılar, yüzmenin sadece fiziksel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Cumhuriyet değerlerine bağlılık ve birlikte hareket etme duygusunu güçlendiren bir eylem olduğunu vurguladı. Organizasyona katılanlar, 29 Ekim'i birlikte anmanın ve denizde bir araya gelmenin verdiği mutluluğu dile getirdi.

Etkinlik yerel halkın da ilgisini çekerken, Datça'nın mavi sularında gerçekleştirilen bu anlamlı yüzme, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına sporla katkı sunmuş oldu.

MUĞLA’NIN DATÇA İLÇESİNDE CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DENİZE GİREN AÇIK SU YÜZÜCÜLERİ, BİN 923 METRE YÜZEREK 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLADI.