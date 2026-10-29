Ümraniyespor sınavı: Bodrum FK galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

maç hazırlıkları ve hedefler:

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında 1 Kasım Pazar saat 19.00'da Ümraniyespor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi hazırlıklar, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde Teknik Direktör Burhan Eşer yönetiminde sürüyor. Yeşil-beyazlı ekip ligde üst üste 3 galibiyet aldı; hedefi bu seriyi bir maça daha uzatmak ve moral kazanımını sürdürmektir.

Eşer'in değerlendirmesi:

Geçtiğimiz hafta deplasmanda alınan galibiyeti değerlendiren Eşer, rakibin kadro kalitesine dikkat çekti. "Oyun anlamında belki istediğimiz bazı şeyleri yapamadık. Süper Lig’den devam eden, 12-13 oyuncusu bulunan ve kadro kalitesi çok iyi bir takıma karşı oynadık. Hoca değişikliğinin ardından 4 maçta 3 galibiyet alan bir takımdı ve reaksiyon vereceklerini biliyorduk," diye konuştu.

Eşer, zaman zaman istedikleri oyunu yansıtamasalar da oyuncuların mücadele ruhunu övdü ve deplasmandan alınan galibiyetin takım için çok anlamlı olduğunu vurguladı. "Üst sıralara yaklaşmak adına çok önemli ve kıymetli bir galibiyet aldık," ifadelerini kullandı.

rakip değerlendirmesi ve saha avantajı:

Teknik direktör, Ümraniyespor'un son iki maçını kazanarak güçlü bir moral elde ettiğini ve ligin önemli takımlarından biri olduğunu belirtti. Eşer, "Biz maç maç bakıyoruz. 3 maçlık bir galibiyet serimiz var ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Ümraniyespor gerçekten iyi bir takım. Son iki maçını da kazanarak geliyor. Hem iyi oynadılar hem de farklı galibiyetler aldılar. Moral ve motivasyonları iyi durumda," dedi.

İç sahadaki avantajı kullanmak istediklerini vurgulayan Eşer, Bandırmaspor galibiyetinin ardından bir galibiyet daha alarak üst sıraları yakalama hedeflerini sürdüreceklerini ifade etti.

sakatlıklar ve kadro durumu:

Sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgi veren Eşer, kadroda birkaç soru işareti olduğunu söyledi. Teknik direktör, "Fernando bu hafta olmayacak. Saha çalışmalarına yeni başladı. Kontrolünün ardından durumunu yeniden değerlendireceğiz. Bu haftayı pas geçeceğiz, Boluspor maçında tekrar kontrol edeceğiz. Belki o maçta aramızda olabilir," şeklinde konuştu.

Ayrıca Kenan Fakılı'nın bu hafta kontrol MR'ının çekileceği, Devrim'in sakatlığının sürdüğü, ancak Ali Aytemur'un iyileştiği belirtildi. Eşer, ağır sakatlığı olan başka bir oyuncularının bulunmadığını ekledi.

taraftara çağrı:

Burhan Eşer, taraftar desteğinin maç içindeki etkisini vurgulayarak statta destek beklediklerini söyledi: "Taraftarlarımızın maça gelmesini istiyoruz. Taraftarımızın desteği oyuncularımızın moralini, motivasyonunu ve özgüvenini artırıyor. Onların desteğiyle sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmayı hedefliyoruz." Teknik ekip, maç günü taraftar desteğini takımın performansı üzerinde belirleyici bir unsur olarak görüyor.

BODRUM FK’DA HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ 4 MAÇA ÇIKARMAK