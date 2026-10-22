BUÜ akademik başarı buluşmalarında A2 hedefi ve Q1 yükselişi

BUÜ Ar-Ge koordinatörlüğünden geleneksel akademik başarı buluşması

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ar-Ge Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen geleneksel akademik başarı buluşması, üniversitenin araştırma ekosistemindeki son gelişmeler ile yakalanan rekor düzeydeki akademik performansların değerlendirilmesine ayrıldı. Etkinlikte, yayın üretimi, dış kaynaklı projeler ve fikri mülkiyet başlıklarında sağlanan ilerlemeler masaya yatırıldı.

yükseliş ivmesi ve A2 hedefi:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz konuşmasında üniversitenin yayın, proje ve patent alanındaki büyüme ivmesine dikkat çekti. Yılmaz, yıl sonu itibarıyla toplam makale sayısında yüzde 25 ila yüzde 30 bandında bir artış öngördüklerini belirterek bunun kurum ölçeğinde önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Ayrıca üniversiteler arası sıralamalarda A3 grubundan A2 grubuna hızlı bir geçiş hedeflediklerini ve önümüzdeki değerlendirme dönemlerinde bu yılın verilerinin esas alınacağını hatırlattı.

Rektör Yılmaz, özellikle yılın son çeyreğinde yayın süreçleri ile birlikte patent, faydalı model ve tasarım başvurularının hızlandırılmasının kritik önem taşıdığını belirtti. Saha çalışmalarının dekanlıklarla koordineli şekilde yakından takip edildiğini ifade eden Yılmaz, tüm akademisyenlere emekleri için teşekkür etti.

Q1 yayınlar ve performans göstergeleri:

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise üniversitenin son dönemde yakaladığı akademik göstergeleri detaylı rakamlarla paylaştı. Bu ayki buluşmaya Q1 düzeyinde yayın üreten, dış kaynaklı projelerde yer alan ve patenti tescillenen çok sayıda akademik personel davet edildi. Karaca, söz konusu yayınların önemli bir kısmının en üst etki dilimlerinde yer aldığını, global ölçekte kabul gören en üst yüzde birlik dilimdeki yayın sayılarında istikrarlı bir artış gözlendiğini aktardı.

Karaca ayrıca Scopus veri tabanındaki Q1 nitelikli yayın sayılarında geçmiş dönemlere kıyasla belirgin bir sıçrama yaşandığını ve üniversitenin araştırma performansındaki tırmanışın kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Bu ivmenin korunması için hedef odaklı destek mekanizmalarının ve teşviklerin devam edeceği belirtildi.

Program, başarılı akademisyenlere tebrik belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Etkinlik, üniversitenin araştırma kapasitesine ilişkin hem ölçülebilir verilerin paylaşılması hem de akademik topluluğun motivasyonunun güçlendirilmesi açısından önem taşıdı.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) AR-GE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN DÜZENLEDİĞİ BULUŞMADA ÜNİVERSİTENİN ARAŞTIRMA EKOSİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER VE SON DÖNEMDE ELDE EDİLEN REKOR AKADEMİK BAŞARILAR DEĞERLENDİRİLDİ.