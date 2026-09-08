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Büyük Tekke köyünde yıkılan 7 yıllık okulun yerine özel eğitim planı

Alaplı'nın Büyük Tekke Köyü'ndeki 7 yıldır kullanılmayan ilköğretim binası, deprem raporu üzerine yıkıldı; alana 2027'de özel eğitim okulu planlanıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Büyük Tekke köyünde yıkılan 7 yıllık okulun yerine özel eğitim planı

yıkım süreci ve kararın nedeni:

Büyük Tekke Köyü'nde bulunan ve 7 yıl önce eğitim-öğretime kapatılan ilkokul ve ortaokul binası, deprem dayanıklılık testi kapsamında yapılan numune alımları ve incelemelerle tekrar değerlendirildi.

Hazırlanan teknik raporda yapının depreme karşı risk taşıdığı tespit edilince, durumu esas alan Milli Eğitim Bakanlığı yıkım kararı verdi. Uzun süredir atıl durumda bulunan bina, görevlendirilen ekiplerce yıkılarak tamamen ortadan kaldırıldı.

alanın yeniden kullanımı planlanıyor:

Yıkılan okul alanının eğitim amacıyla değerlendirilmesi öngörülüyor. Yetkililer, gerekli ödeneğin sağlanmasının ardından 2027 yılında alanda Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak hizmet verilmesinin planlandığını bildirdi.

Karar, hem güvenlik gerekçeleri hem de bölgedeki eğitim altyapısını yeniden düzenleme amacıyla atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜK TEKKE KÖYÜ’NDE 7 YIL ÖNCE...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNE BAĞLI BÜYÜK TEKKE KÖYÜ’NDE 7 YIL ÖNCE EĞİTİM-ÖĞRETİME KAPATILAN İLK VE ORTAOKULU BİNASI, YAPILAN İNCELEMELERİN ARDINDAN YIKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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