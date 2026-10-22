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Büyük Tekke mevkiinde istinat duvarı çatladı, yol üzerinde heyelan ve çökme riski

Zonguldak'ta yoğun yağış sonrası Alaplı-Ormanlı kara yolunun Büyük Tekke mevkiindeki istinat duvarında çatlaklar ve toprak kaymaları oluştu, yol tehlikede.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Büyük Tekke mevkiinde istinat duvarı çatladı, yol üzerinde heyelan ve çökme riski

Olay yeri ve ilk tespit

Zonguldak'ta etkili olan yoğun yağışların ardından Alaplı-Ormanlı kara yolunun Büyük Tekke köyü mevkiinde bulunan istinat duvarında çatlaklar ve parçalanmalar meydana geldi. Duvarın bazı bölümlerinde parçalanma izleri, yol kenarında ise toprak kayması ve çökme başladı.

Hasarın boyutu:

Gözlemlere göre duvarda oluşan çatlaklar genişleyip derinleşmiş durumda; bazı parçaların koptuğu ve yolun taşan toprakla daraldığı görüldü. Bu durum, özellikle yağışların tekrarı halinde istinat duvarının daha ciddi bir yapısal hasar veya kısmi yıkılma riski taşıdığına işaret ediyor.

Güvenlik ve trafik etkileri:

Yolun bazı bölümlerinde başlayan heyelan ve çökmeler, sürücüler için doğrudan tehlike oluşturuyor. Ağır tonajlı araçların da kullandığı bu kara yolunda, yetkililer sürücülerin dikkatli olmalarını ve gerekiyorsa alternatif güzergah tercih etmelerini istiyor.

Olay yerine henüz geniş çaplı müdahale başladığına dair bilgi paylaşılmadı; bölgedeki hasarın büyümeden giderilmesi için Karayolları ekiplerinin inceleme ve onarım çalışması yapması bekleniyor. Yetkililer, olası yeni yağışlara karşı uyarılarda bulunuyor.

İlerleyen süreçte yapılacak teknik inceleme ile duvarın güçlendirilmesi veya yolun güvenli hale getirilmesi için alınacak önlemler netleşecek; şu an için sürücülerin dikkatli ve tedbirli hareket etmeleri en öncelikli gereklilik olarak öne çıkıyor.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’TA ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN ALAPLI-ORMANLI KARA YOLUNUN...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’TA ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN ALAPLI-ORMANLI KARA YOLUNUN BÜYÜK TEKKE KÖYÜ MEVKİSİNDE BULUNAN İSTİNAT DUVARINDA ÇATLAKLAR VE HASAR OLUŞTU. YOLUN BAZI BÖLÜMLERİNDE HEYELAN VE ÇÖKMELERİN BAŞLAMASI, SÜRÜCÜLER AÇISINDAN TEHLİKE OLUŞTURUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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