Büyük Toramanspor çıkışta: Kayseri Yolspor'u farklı geçti

maç özeti:

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Büyük Toramanspor, ligin 2. haftasında oynanan maçta Kayseri Yolspor'u 4-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Karşılaşma Argıncık Stadı 1 Nolu Saha'da oynandı ve hakem triosunda Gülşen Urgun, Harun Soyeşik ile Alihan Kaçan görev yaptı.

goller ve maçın dönüm noktaları:

Maça erken bir vuruşla başlayan Büyük Toramanspor, Bulut Akbaş (dk. 20) ile 1-0 öne geçti. İkinci golü Onur Bağcı (dk. 32) buldu ve ev sahibi farkı ikiye çıkardı. Kayseri Yolspor adına Fatih Emre Taş (dk. 58) skoru 2-1'e getirse de, kısa süre sonra Burak Arslan (dk. 62) ile Toramanspor yeniden üstünlüğü sağladı. Maçın son anlarında Tolga Yıldız (dk. 90+4) farkı üçe çıkararak skoru belirledi: 4-1.

kadrolar ve değişiklikler:

Kayseri Yolspor: Osman Demirtaş, Ramazan Kaan Sarpkaya, Samet Uçar, Naci Ceyhan, Mustafa Erdoğan, Muhammed Korkmaz (Mehmet Gençoğlu dk. 89), Süleyman Yasa, Erhan Vurdem, Cengiz Eşme (Selami Güneş dk. 69), Ali Avcı, Fatih Emre Taş (Tolga Korkmaz dk. 89).

Büyük Toramanspor: Ali Özkan, Cüneyt Turgut, Resul Ekrem Turhan (Ali Taşbaş dk. 85), Hakan Albayrak (M. Yasin Turgutalp dk. 58), Selim Başev (Serhat Pakır dk. 85), Ahmet Özdemir, Onur Sönmez, Onur Bağcı (Burak Arslan dk. 58), Mehmet Kütük, Seyit Pakır (Bulut Akbaş dk. 7), Tolga Yıldız.

Hakemler: Gülşen Urgun, Harun Soyeşik, Alihan Kaçan.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME EKİPLERİNDEN BÜYÜK TORAMANSPOR, LİGİN 2. HAFTASINDA OYNADIĞI İLK MAÇINDA KAYSERİ YOLSPOR’U 4-1 YENEREK İLK GALİBİYETİNİ ALDI.