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Söğüt'ün yedi asırlık mirası sergide hayat buldu

745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında açılan 7 Asırlık Hafıza sergisi, Söğüt'ün kültürel mirasını ziyaretçilere taşıdı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'ün yedi asırlık mirası sergide hayat buldu

sergi açılışı:

Söğüt ilçesinde düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında, 7 Asırlık Hafıza adlı serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta kurdele kesilerek programa resmî başlangıç yapıldı.

Açılışın ardından sergi alanını gezen heyette Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve beraberindeki kurum müdürleri yer aldı; yetkililer eserler hakkında bilgi aldı ve serginin düzenlenme sürecine ilişkin gözlemlerini paylaştı.

serginin kapsamı ve sergilenen miras:

Sergide, Söğüt'ün ve Türk tarihinin geçmişten günümüze uzanan izlerini yansıtan çeşitli çalışmalar ve tarihi materyaller yer aldı. Sunulan seçkide, yerel kültürün ve ecdadın bıraktığı mirasın görünür kılınmasına odaklanıldı.

tarih sohbeti ve kültürel hafızanın önemi:

Sergi gezisinin ardından düzenlenen tarih sohbetinde Söğüt'ün tarihi, ecdadın mirası ve bu kültürel hafızanın gelecek nesillere nasıl aktarılacağı üzerine değerlendirmeler yapıldı. Konuşmalarda, serginin yerel belleği canlı tutma ve toplumsal hafızayı güçlendirme işlevi vurgulandı.

Etkinlik, hem ziyaretçilere tarihî bir perspektif sunmayı hem de Söğüt'ün kültürel değerlerini gündemde tutmayı amaçlayan bir adım olarak kayda geçti.

7 ASIRLIK HAFIZA SÖĞÜT’TE SERGİLENDİ

7 ASIRLIK HAFIZA SÖĞÜT’TE SERGİLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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