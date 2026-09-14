Büyükçekmece sahilinde gönüllülerle deniz ve kıyı temizliği seferberliği

Deniz ve kıyı temizliği farkındalık etkinliği:

Büyükçekmece Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve deniz ekosisteminin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği Deniz ve Kıyı Temizliği Farkındalık Etkinliği ile Kordonboyu Sahil Halk Plajı'nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Etkinlikte hem kıyıda hem de su altında yürütülen çalışmalarla, deniz kirliliğinin canlı yaşamı ve doğal denge üzerindeki etkileri somut şekilde gözler önüne serildi.

Katılımcılar ve işbirlikleri:

Etkinliğe İBB Meclis Üyesi ve Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir başta olmak üzere Tema Vakfı Büyükçekmece Sorumluluğu, Büyükçekmece Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Gökkuşağı Dezavantajlılar İzcilik Kulübü, gönüllü dalgıçlar ve çevreye duyarlı çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, sahil boyunca ilerleyerek kıyıda bırakılan çöpleri ve çeşitli atıkları tek tek topladı ve işbirliğiyle çalışmaların etkinliği artırıldı.

Kıyı ve deniz altı temizliğinin sonuçları:

Dalgıçların su altından topladığı atıklar kıyıya taşınarak diğer çöplerle birlikte sınıflandırıldı ve etkinlik sonunda sergilendi. Toplanan atıkların görünür hale getirilmesi, kirliliğin kaynaklarına ve türlerine dair farkındalığı artırmayı amaçladı. Etkinlik sonunda katılımcılara çevrenin korunmasına katkıları nedeniyle teşekkür belgeleri verildi.

Belediye yetkilileri, bu tür çalışmaların sürekliliğinin önemine vurgu yaparak, vatandaşları günlük yaşamda atık yönetimi ve deniz koruma alışkanlıkları konusunda duyarlı olmaya davet etti. Etkinlik hem somut temizlik faaliyeti hem de eğitim ve farkındalık yaratma boyutuyla Büyükçekmece kıyılarında çevreye ilişkin dikkat çekici bir adım olarak kayda geçti.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ, ÇEVRE BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE DENİZ EKOSİSTEMİNİN KORUNMASINA DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA ‘’DENİZ VE KIYI TEMİZLİĞİ FARKINDALIK ETKİNLİĞİ’’ DÜZENLEDİ.