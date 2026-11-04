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Kardeşköy ortaokulu'ndan bölge finallerine uzanan beş madalya

Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri dart ve krosta beş farklı derecede madalya kazandı; yıldız kızlar dart takımı Bursa bölge finallerinde Aydın'ı temsil edecek.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:11

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kardeşköy ortaokulu'ndan bölge finallerine uzanan beş madalya

Kardeşköy ortaokulu'nun spor başarısı:

Aydın’ın Efeler ilçesinde eğitim veren Kardeşköy Ortaokulu öğrencileri, okul sporları kapsamında düzenlenen dart ve kros müsabakalarında beş ayrı derecede madalya kazandı. Farklı yaş gruplarında mücadele eden sporcuların elde ettiği sonuçlar, okulun sportif performansını ön plana çıkardı.

dereceler ve temsil hakkı:

Turnuva sonuçlarına göre yıldız kızlar dart kategorisinde il birinciliği elde eden Kardeşköy Ortaokulu takımı, Bursa’da düzenlenecek bölge finallerinde Aydın’ı temsil etme hakkı kazandı. Diğer elde edilen dereceler şunlar oldu: küçük erkekler kros kategorisinde il ikinciliği, küçük kızlar kros ve yıldız kızlar kros kategorilerinde il üçüncülüğü, ayrıca yıldız erkekler kros kategorisinde il dördüncülüğü.

ziyaret ve değerlendirme:

Derece kazanan öğrenciler ve okul idarecileri, başarılarını paylaşmak üzere Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk’u makamında ziyaret etti. Çomruk, öğrencileri tebrik ederek spora verilen önemin altını çizdi ve bu tür başarıların okul kimliğini güçlendirdiğini belirtti.

Çomruk, konuşmasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin öğrencileri yalnızca akademik yönden değil, fiziksel, sosyal ve duygusal yönleriyle bütüncül biçimde yetiştirmeyi hedeflediğini hatırlattı. Sporun disiplin, azim, özgüven, takım ruhu ve sorumluluk bilinci kazandırdığını vurgulayarak, emeği geçen öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik etti ve öğrencilere finallerde başarılar diledi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDEKİ KARDEŞKÖY ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDEKİ KARDEŞKÖY ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİ, OKUL SPORLARI KAPSAMINDA DÜZENLENEN DART VE KROS MÜSABAKALARINDA 5 FARKLI DERECENİN SAHİBİ OLDU. YILDIZ KIZLAR DART KATEGORİSİNDE İL BİRİNCİLİĞİ ELDE EDEN ÖĞRENCİLER, BURSA’DA DÜZENLENECEK BÖLGE FİNALLERİNDE AYDIN’I TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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