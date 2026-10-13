Büyükçekmece'de kantinlerde hijyen ve mevzuat denetimi yapıldı

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki okul kantinlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilere sunulan gıda ve içeceklerin güvenliği ile işletmelerin mevzuata uygunluğunu mercek altına aldı.

Denetimin kapsamı:

Kontroller sırasında özellikle son kullanma tarihleri ile ürünlerin muhafaza şartları incelendi. Ekipler, yiyecek ve içeceklerin saklama koşullarının uygunluğunu kontrol ederken, kantinlerin genel temizlik düzeyi ve hijyen kurallarına uyumu da titizlikle değerlendirildi.

Ayrıca satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketleri ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygunluğu gözden geçirildi; öğrenci sağlığını doğrudan etkileyebilecek uygulamalar öncelikli olarak ele alındı.

Tespit ve yaptırımlar:

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı durum tespit edilen kantin işletmelerine gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı. Belediye zabıta ekipleri, uygunsuzlukların giderilmesine yönelik prosedürleri işletip eksikliklerin düzeltilmesini sağladı.

Belediye yetkilileri, düzenli denetimlerin süreceğini belirterek öğrenci sağlığının korunmasına yönelik kontrollerin devam edeceğini vurguladı.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDEKİ OKUL KANTİNLERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ