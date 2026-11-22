Büyükçekmece'de kırmızı ışık ihlali iddiasıyla kaza

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Beyzade Caddesi'nde sabah saat 08.30 sıralarında meydana gelen kazada, iddialara göre kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücünün neden olduğu çarpışma sonrası 4 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Olay anı çevredeki iş yerleri ve trafik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, süratli geldiği gözlenen 34 DGP 306 plakalı otomobilin caddeye çıkan 34 DYC 069 plakalı araca çarptığı, çarpmanın etkisiyle savrulan aracın önce kaldırıma çarpıp ardından yeniden savrulduğu görülüyor. Görüntüler kazanın şiddetini ve çarpışma anındaki hareketleri net şekilde kayıt altına aldı.

Yaralılar, müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; yetkililerden alınan bilgiye göre yaralılardan birinin durumu ağır. Kazaya karıştığı öne sürülen sürücünün olay yerinden kaçtığı, polis ekiplerinin kaçan sürücüyü ve kaza koşullarını belirlemeye yönelik inceleme başlattığı aktarıldı.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık beyanlarını değerlendirerek olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin tespit edilmesi için delil toplama ve görgü tespiti çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Büyükçekmece’de 1'i ağır 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada